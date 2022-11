El lunes a las 22.50 se emitió en Telecinco el último capítulo de 'En el nombre de Rocío'. El capítulo 14 de la docuserie llegó con Rocío Carrasco sacando el polémico comportamiento de su familia mediática cuando ella se encontraba inmersa en un auténtico infierno: "Yo estaba con tratamiento psiquiátrico y ellos unidos contra mí".

Rocío Carrasco está presente junto a Jorge Javier Vázquez para analizar el contenido del capítulo final del programa. En este episodio, titulado Todos contra una, Rocío anuncia su boda con Fidel Albiac en 2015 y los miembros más mediáticos del clan Jurado comienzan a atacar abiertamente a la hija de la más grande en prensa y televisión. Mientras todo esto ocurre, Rocío comienza a sospechar con quién se podría haber aliado su familia para seguir atacándola públicamente. La familia mediática no duda en mostrar su apoyo a Antonio David, en pleno proceso judicial por una demanda de violencia de género. Sin embargo, Rocío y Fidel viven el mejor día de su vida sin que ningún miembro del clan mediático sea invitado al enlace, lo que hace que los Mohedano, Ortega Cano y Raquel Mosquera la señalen ya libremente como la responsable de la ruptura con todos ellos.

El programa llega a su fin tras emitirse, primero, en cerrado y posteriormente en abierto en Telecinco. Después de un baile de horarios marcados por la falta de audiencia y por el cambio de presentador(8Jorge Javier sustituyó a Sandra Barneda), la docuserie de la hija de Rocío Jurado llega a su fin como un asombra de lo que fue el primer documental "Rocío. contar a verdad para seguir viva".

Pero una famosa amiga de la familia ha reaccionado al documental le ha dejado las cosas clarsa a Rocío Carrasco: "No la he visto terminar, solo he visto cosas muy puntuales", dijo Mari Ángeles Grajal que, más sincera que nunca, asegura que "a Rocío Jurado no le gustaría haber visto esa serie". "No le gustaría que salieran muchas cosas a la luz y se lo he dicho a su hija también" nos cuenta, dejando claro que la docuserie no hubiese hecho ninguna gracia a la chipionera.