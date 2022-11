Parece que Ana María Aldón y José Ortega Cano no se ponen de acuerdo con los trámites para formalizar su separación. Según afirman diferentes medios de comunicación, el acuerdo de divorcio ya estaba incluso redactado por los abogados de ambos, y tan solo faltaría la firma de la pareja para romper, oficialmente, su matrimonio. Sin embargo, parece que la pareja no ha llegado a un acuerdo finalmente.

Mientras los protagonistas guardan silencio, fuentes cercanas apuntan a que el divorcio será amistoso y de mutuo acuerdo, ya que hay respeto y cariño entre la diseñadora y el torero y si algo tienen claro es que lo más importante es que el hijo que tienen en común - su gran prioridad en estos momentos - sufra lo menos posible.

José Ortega Cano y Ana María Aldón todavía no han sellado su acuerdo de divorcio tres semanas después de reunirse para sentar las bases del mismo, y parece que podría haber problemas entre la expareja. Y es que tal y como han revelado en 'El programa de Ana Rosa', la "injerencia" de un familiar del torero aconsejándole que no se haga cargo de todos los gastos relacionados con el hijo que tiene la diseñadora - algo a lo que en principio se ofreció el viudo de Rocío Jurado por la diferencia de ingresos que hay entre ambos a pesar de que la custodia del menor será compartida - habría provocado dudas en el maestro, que no sabe si firmar o no el convenio que en un principio negoció con la andaluza.

Una noticia sobre la que ninguno de los dos se ha pronunciado, aunque sí se han dejado ver de nuevo juntos en el colegio del pequeño José María, dejando claro que su prioridad en estos momentos es el hijo que tienen en común y demostrando sin necesidad de palabras que su relación continúa siendo cordial a pesar de sus problemas para firmar el acuerdo de divorcio.

Sin embargo, en esta nueva aparición conjunta su actitud ha sido muy diferente, ya que mientras Ana María se ha mostrado de lo más sonriente ante las cámaras, Ortega Cano estaba de lo más serio, caminando varios pasos por detrás de su exmujer sin aclarar qué hay de cierto en que ahora duda en hacerse cargo de los gastos relacionados con su hijo.

El sensual vídeo de Ana María Aldón que incendia las redes: "Me has dejado muda"

Ana María Aldón parece estar levantando cabeza tras todas las polémicas que han envuelto a su familia en los meses pasados.

La ex mujer de Ortega Cano ha encontrado casa y, aunque "hay que hacer algunos trámites todavía", "no tardará mucho" en irse de la casa de José Ortega Cano para comenzar una nueva vida lejos del torero. Así lo ha confirmado la diseñadora este fin de semana en 'Fiesta', evitando dar detalles sobre el que será su nuevo hogar, del que sí que ha revelado que se encuentra "en un radio de 20km del colegio de mi hijo y de la casa de su padre, que es lo importante". Además, y tras las informaciones que apuntaban a que su exmarido se haría cargo de la mitad del alquiler, la andaluza ha dejado claro que "no me va a pagar absolutamente nada". "No es verdad que me vaya a pasar ningún tipo de pensión ni que me vaya a ayudar a pagar mi casa, yo tengo dos manos y dos pies para trabajar y no necesito que nadie me pague nada" ha asegurado.

Además, Ana María participará en el espectáculo musical que realiza Sálvame . Por ello, la televisiva ha colgado un vídeo junto a la cantante Melody con una vestimenta bastante sensual. Las respuestas no se han hecho esperar: "Impresionante... Me has dejado muda", escribe una amiga en la publicación.