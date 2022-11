Desde hace meses en Telecinco no se habla de otra cosa que no sea Rocío Carrasco. La hija de la más grande ha copado la actualidad del principal canal de Mediaset. Y no es extraño teniendo en cuenta que desde hace semanas la cadena vive inmersa en una crisis de audiencia que solo consigue superar cada vez que Carrasco abre la boca.

Al principio de los tiempos Carrasco fue noticia por romper su silencio que ya duraba 20 años. Pero lo que dijo trajo consecuencias. Mediaset despidió a Antonio David Flores, que por aquel entonces estaba trabajando en Sálvame. Pero no hizo lo mismo con el resto de su familia. La hija, Rocío Flores, siguió trabajando en programas como el de Ana Rosa Quintana. Luego el hecho de que Antonio David Flores empezara a salir con Marta Riesco, reportera del canal, no hizo más que aumentar la audiencia.

Pero desde hace un tiempo claramente quienes trabajan en Mediaset se dividen entre quienes apoyan a Rocío Carrasco y los detractores. Aunque hay, obviamente, mucho más de los primeros que de los segundos. En este sentido el éxito de “Rocío, contar la verdad para seguir viva”, hizo que Telecinco se planteara un segundo programa en el que volvía a casa de su madre y abría sus confesiones. Ya no iba a hablar solo de Antonio David Flores. También quería hablar de su familia, de Ortega Cano y hasta de la relación entre sus padres.

Fue tal el boom mediático que incluso se benefició Ana María Aldón. Y claro, entre el divorcio de su mujer y lo que estaba contando la hija de Rocío Jurado, Ortega Cano no ha tenido en este 2022 su mejor año. O al menos el año para estar más tranquilo.

Sin embargo la que faltaba por hablar en Sálvame (que no en Viva la Vida, en donde llegó incluso a trabajar), Raquel Mosquera, fue entrevistada el fin de semana en Sábado Deluxe. Y se enfrentó con Jorge Javier Vázquez.

Raquel Mosquera reapareció, de hecho, en 'Sábado Deluxe' para desmontar las supuestas mentiras de Rocío Carrasco. Su primera aparición la hizo con un maletín donde aseguraba tener muchísima documentación que ayudaría a desacreditar a la hija de Rocío Jurado. Sin embargo, la peluquera no respondió a ninguna pregunta, no aportó ningún documento y ni siquiera fue capaz de reconocer el más mínimo error.

Como no podía ser de otra manera, Jorge Javier le echó en cara este hecho: "Se te ha pillado en innumerables mentiras". "Igual que a ti", le respondió la peluquera. "Dime una mentira que haya dicho yo", le pidió el presentador. "Dime tú una mentira que haya dicho yo", le invitó ella, evadiendo la pregunta. "Para empezar, por ejemplo, lo de las eses. Luego lo del reparto particional", expuso Vázquez ante la invitada.

"Eso es mentira. Habrás mentido tú, yo no. ¿En qué he mentido si no me habéis dejado terminar lo que pasó aquella noche? Lo recuerdo otra vez", intentó responder ella al verse totalmente acorralada y sin ningún tipo de argumento. "Raquel, ya no cuela. Lo que pasa es que como estás totalmente acorralada estás faltando al respeto. Has quedado como una indocumentada, como una persona que está totalmente alineada con el ser, que te maneja, que te manipula y que te utiliza para destrozar a Rocío Carrasco como ha hecho con tantas otras personas. Eres otra de sus víctimas y tú te has dejado", le reprochó Jorge Javier.

Pero no se quedó ahí: "Rocío Carrasco ha aportado documentación para parar un tren, donde se expone continuamente que el ser se ha aprovechado de sus hijos, los ha vendido, los ha colocado en las portadas, los ha utilizado para maltratar psicológicamente a la madre, ha hecho todo lo posible para putearle la vida. Y tú, sin ver eso y sin tener la más mínima consideración, en alianza con el ser, la has llamado públicamente mala madre con el dolor que eso produce. Tú imagínate que lo hubiera dicho de tí. ¿No te parecería injusto?", le preguntó a la entrevistada, intentando hacerla entrar en razón.

En este momento, en lugar de intentar salir del paso, Mosquera reconoció algo que la desacreditó por completo: "Yo no he visto el documental. Por supuesto que no". Jorge le respondió, atónito: "Pero, ¿cómo que por supuesto que no? Entonces, ¿cómo puedes hablar de las historias? ¿Cómo te puedes sentar en un plató?". "Quieres dejarme mal", criticó la peluquera. "Te dejas mal tú sola. Te has sentado en 'Viva la vida' sin haber visto el documental", reprochaba él.

"Si ya de por sí miente al hablar de mí y de su padre supuestamente con documentación sesgada", intentó defenderse ella. "¿Con documentación sesgada? ¿Y cómo lo sabes tú? Tienes un morro que te lo pisas, Raquel Mosquera", le recriminó Jorge cada vez más enfadado. "El mismo que tienes tú...", criticó ella. Finalmente, Jorge Javier zanjó el tema y le dio la estocada final: "Eres muy poco valiente. Pero no tienes esa valentía y se te ha pillado con el carrito de los helados".

Pero Raquel Mosquera también contó mentiras. Al inicio de la entrevista aseguró que Jorge Javier no la seguía en Instagram. Pero eso es mentira. "Sí que la sigo", aseguró el presentador.

Pero ojo porque sus declaraciones siguieron dando que hablar este lunes. En Sálvame Belén Esteban llegó a confesar que se había puesto de parte de Rocío Carrasco tras comprobar que “Antonio David Flores me mintió”.