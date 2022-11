El nuevo programa de Emma García en Telecinco, llamado Fiesta, ha tenido este sábado una edición muy especial. La presentadora del formato que sustituye a Viva la Vida en las tardes del fin de semana ha iniciado el formato de Unicorn abandonando el plató de Telecinco para dirigirse a la casa de Jorge Javier Vázquez. El presentador de Sálvame acaba de sacar un libro y Emma García decidía visitarle para hablar de su relación con la muerte, del recuerdo de Mila Ximenez y de todo lo que contiene este libro en general.

Y el caso es que la charla se les quedó hasta corta. La presentadora del formato que se emite en las tardes del fin de semana de Telecinco a la misma hora que de lunes a viernes es precisamente Sálvame el que llena la parrilla llegaba a la casa de Vázquez con unas zanahorias para su burro. Pero no fue el único animal con el que tuvo que convivir. También vio todos los perros que tiene Jorge Javier Vázquez y decidió recorrer la casa.

Y es que eso fue gran parte del morbo de la entrevista: durante el encuentro se pudieron ver muchas partes de la casa de Jorge Javier Vázquez que normalmente están escondidas a la luz pública. Así pudimos ver el gimnasio, la sala de estar o la cocina del presentador de Sálvame. Él mismo aseguró que no se pasa demasiado tiempo en esta última estancia. No cocina porque "casi nunca estoy solo en casa" y si lo está, asegura, "me hago algo rápido sin darle muchas vueltas".