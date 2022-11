A 48 horas de que se inaugure el Mundial de Fútbol de Catar, sigue la incertidumbre acerca de qué artistas actuarán en la Ceremonia Inaugural y, a pesar de que suena fuerte el nombre de Maluma, no hay nada confirmado oficialmente. El nulo respeto de los derechos humanos en el Emirato Árabe han provocado que estrellas como Rod Stewart, Dua Lipa o Shakira hayan renunciado a cantar en el torneo; también se rumoreó que Chanel Terrero se subiría al escenario mundialista para cantar el himno de la Selección Española de Fútbol, pero ahora la hispano-cubana deja claro el motivo por el que no piensa viajar al país árabe.

"Mi canción es para poyar a la 'roja' y estoy muy contenta de que así sea, pero no voy a ir a Catar. Estoy de acuerdo con Shakira y no voy por el mismo motivo que ella, porque no se respetan los derechos humanos" ha aclarado, desvelando que era algo que tenía claro desde el momento en el que le propusieron cantar en el Mundial: "Tengo claros mis principios y es una decisión propia y personal".

Además, la artista ha evitado 'mojarse' sobre los candidatos al Benidorm Fest - del que saldrá el representante español para Eurovisión - entre los que se encuentran Agoney o Alfred García y, admitiendo que "tengo un favorito pero me parece injusto para ellos decirlo", ha revelado que más de un artista le ha pedido consejo y, sin dudarlo, se lo ha dado: "Sí, cien por cien. Todo lo que yo pueda aportar de experiencia propia me regalo, claro que sí. Les he dicho que lo lleven todo súper ensayado porque cuánto más ensayado lo tengan, más lo van a disfrutar encima del escenario".

En cuanto a sus próximos proyectos, ¿se plantea dar las Campanadas? "Por qué no, no lo sé, pero me encantariá darlas con un compañero divertido. Ana Obregón sería un sueño y Omar Montes y Rosalía, me encanta ese trío".

El tiempo récord en el que se han agotado todas las entradas para la final del Benidorm Fest 2023

El interés del público por la segunda edición del 'Benidorm Fest' sigue en aumento. Después de también se colgase el 'sold out' con las dos semifinales, TVE ha agotado este lunes en tan solo 37 segundos las entradas liberadas para la gran final de su certamen musical, que tendrá lugar el próximo 4 de febrero, según la cadena pública.

37 segundos fue el tiempo en el que se reservaron las 1000 localidades en pistas que se pusieron a la venta, aunque el proceso completo de la compra se llevó acabo en 4 minutos.

La plataforma de venta ha registrado un total de 1.674.470 visitas en el momento de la salida a la venta de las entradas, con un pico de gente conectada simultáneamente de 219.965 personas, según cifras facilitadas por Entradas a tu alcance, la plataforma tecnológica responsable de la comercialización del evento y distribución de entradas.