Aaron Guerrero saltó a la fama como el inolvidable Chechu de 'Médico de familia' pero, tras actuar en series de éxito como 'Ana y los 7', abandonaba su carrera como actor para dedicarse al mundo de la hostelería. Y la arriesgada apuesta no pudo salirle mejor, ya que es dueño de varios restaurantes en la capital y ahora, además, lanza su propio vino, 'Cayetana'.

Aprovechando la presentación, el empresario se ha pronunciado sobre el momento convulso que atraviesa una de sus mejores amigas, Belén Rodríguez, en el ojo del huracán por su guerra mediática con Kiko Hernández - y con 'Sálvame' - tras desvelarse que le había dejado 100.000 euros al colaborador y que poco después se los reclamó con mentiras por miedo a que no se los devolviese.

Un delicado asunto en el que incluso ha intervenido la policía - a la que la periodista no dudó en acudir por el 'acoso' al que presuntamente estaba siendo sometida por el programa - y del que Aaron reconoce que "no tiene ni idea". "Tengo muchísima relación con ella, es como mi hermana y sé que ha habido un jaleo, me enteré de que algo había pasado y hablé con ella hace un par de días, pero no me ha contado nada" asegura, revelando que pronto quedará con ella para comer y ponerse al día de lo que ha sucedido en las últimas semanas.

"No me he enterado bien y no me interesa mucho, pero siempre voy a estar al lado de Belén, que es mi amiga, y nunca hemos tenido el más mínimo roce ni lo vamos a tener" ha añadido, insistiendo en que hay que cuidar a los amigos "para que sean para toda la vida". ¿Dardo a Kiko Hernández?

En un momento en el que está siendo especialmente cuestionada, Aaron no ha dudado en mandarle un mensaje ante las cámaras de Europa Press para decirle que "siempre voy a estar a tu lado porque te adoro, te quiero y te amo, eres como mi hermana".

Belén Rodríguez, contra 'Sálvame': "Gracias a la policía por alejarme de los presuntos delincuentes"

Este miércoles se produjo un nuevo episodio en la guerra de Belen Rodríguez contra 'Sálvame' y, en concreto, contra Kiko Hernández. El colaborador acabó estallando al final de la tarde por una serie de mensajes que envió la que fuera su amiga. "¡Te vas a cagar! (...) Ahora sí que vas a tener que llamar a la policía. No a la policía, a los Geos. ¡Gilipollas! ¡Imbécil!".

Completamente exaltado, el tertuliano hacía referencia de esta forma a uno de los últimos movimientos de Belén contra el espacio de La Fábrica de la Tele. Cabe recordar que el pasado martes llamó a la policía debido a que la estaban "espiando" desde el piso de enfrente, una surrealista escena que finalizó con los agentes identificando al equipo del programa que hacía guardia.

Pero además, durante la tarde de ayer, la colaboradora de Telecinco escribió un duro mensaje en redes sociales dirigido a sus excompañeros. "Gracias a la policía por alejarme de los presuntos delincuentes. Gracias especialmente por protegerme de los presuntos delitos que se han cometido sobre mi intimidad en mi domicilio. No sé qué hubiera hecho sin vosotros", comentó en su cuenta de Twitter.