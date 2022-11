A lo largo de los últimos años Sálvame es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. Empezó siendo un contenedor en el que hablar de Supervivientes pero la buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del que no solo han salido varios programas especiales como los viernes Deluxe o las cenas de famosos sino que también ha sido una gran cantera para los realitys de la cadena.

Es un programa, además, que ha sabido reinventarse con sus diferentes versiones. La última estrategia para ganar público ha sido la de ganar audiencia con dos de las bazas más importantes que tiene el canal: presentadoras como María Patiño o Terelu Campos que desde hace varios meses se emiten a primera hora de la tarde como avance de los contenidos que va a tener el programa después.

Sin embargo la audiencia en los últimos meses no ha seguido a el éxito que se esperaba en el canal. De hecho además del Lemon Tea se han estrenado otros formatos como el Sálvame Tomate para el que se guardaban las mejores exclusivas del programa y que levantó un poco las audiencias que luego heredó Sonsoles Ónega en su nuevo Ya son las Ocho, otro formato similar al de Ana Rosa Quintana que también pretendía ganar las tardes de la cadena en clara competencia a los concursos que se emiten en otros canales rivales a la misma hora y que dan pie a los informativos de la noche.

Lydia Lozano es, en este sentido, uno de los rostros más conocidos y queridos de la pequeña pantalla. Hace unos días la colaboradora estalló en directo y acabó abandonando el plató. Pero hoy, en una exclusiva a Lecturas, ha confirmado que ha tenido rollos "estando casada". "Hay que probar muchos zapatos antes de conocer en cuales te vas a meter. He tenido mogollón de amantes. He estado con un gay. Era un experimento pero yo estaba encantada. Estando casada me he enrollado con otros pero no me he pillado. No hablamos de amantes son líos", aseguró