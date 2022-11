El pasado siempre vuelve y más si es un pasado no deseado 'Sálvame' ha rescatado el polémico tema de Ylenia Carrisi, que vuelve a colocar a Lydia Lozano en el foco mediático más controvertido y que abre una caja de incógnitas que todavía no han encontrado respuestas para el espectador.

Lydia Lozano, que siempre ha sido un blanco fácil acerca de este tema. La periodista, que ya ha pasado página de este tema informativo que dio la vuelta al mundo entero, ha repetido por activa y por pasiva que ella no iba a hacer ningún comentario al respecto. Y es que han sido muchas las veces que se le ha atacado con esta información, sobre todo haciendo referencia al fallo que tuvo en el pasado, ese que ya está olvidado y que muchos lo usan como ataque.

Pero ahora, el programa le ha dado la pero noticia que podía esperar. Después de un despliegue en el que todo ele quipo y el público del programa ha entrado en el plató acompañando a la periodista, que ha aparecido desmaquillada y aguardando "una mala noticia2, finalmente Sálvame ha confirmado la bomba: Albano acudirá al Deluxe para someterse a una polémica entrevista.

en cuanto ha escuchado el nombre del entrevistado, Lozano se ha derrumbado y ha confesado que ""No voy a pedir más perdón". "Me da igual que me despidan, no voy a acudir a ese plató2, ha afirmado con contundencia. Desde el programa han confirmado que Albano no ha puesto ningñun veto a la entrevista.

Desvelan quién es la fuente que falló a Lydia Lozano en el caso de la hija de Albano

Hace unos meses se sometió al polígrafo el que fue representante de Albano, Mikel Barsa.

Aunque el cantante italiano negó a través de Jimmy Jiménez Arnau la relación profesional con el entrevistado, este defendía que tenía documentos que lo podían demostrar, tal y como se encargo de confirmar el polígrafo de Conchita. El mismo polígrafo que confirmaba que Albano conocía la información que Lydia Lozano defendió en televisión sobre el supuesto paradero de su hija, antes incluso que la periodista, y ha explicado: "El único error que comete lidia es decírselo a Albano antes de comenzar la investigación". También ha confirmado que no recibió una oferta millonaria para dejar de hablar pero si la amenaza del cantante con demandarle.

También ha demostrado ante las preguntas de Conchita que tiene pruebas de que supuestamente Ylenia utilizó sus tarjetas de créditos después de que se la diera por muerta. Y arrojando luz sobre el tema de la fuente de Lydia, Mikel ha confirmado que no se trataba de Linda Christian, abuela de Ylenia, pero ha asegurado saber quien es. Eso sí, por su promesa a Lydia finalmente no ha dicho el nombre, pero sí que ha dado algunos datos al respecto: un hombre famoso que tiene ciudadanía italiana o suiza.