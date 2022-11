El embarazo de Zayra Gutiérrez se ha convertido en una de las noticias más comentadas del momento y poco a poco - y después de que la influencer y su pareja, Miki Mejías, anunciasen su futura paternidad a través de sus redes sociales - vamos conociendo más detalles del que será el primer nieto de Arantxa de Benito y José María Gutiérrez 'Guti'. Y es que tal y como ha revelado el paparazzi Raúl García en 'Sálvame', y a pesar de que la joven ha asegurado que prefiere mantener en secreto el sexo de su bebé, espera un niño al que llamará Noah.

Además, y según el programa, no todo es de color de rosas, puesto que Zayra, de 22 años, y su novio - con el que lleva un año y ocho meses de relación - vivían en un piso propiedad de Guti, pero tras contar al exfutbolista que el próximo mes de mayo se convertirá en abuelo, éste les habría 'invitado a irse', ya que no le habría hecho ni pizca de gracia la noticia.

Una información que ahora ha desmentido a los micrófonos de Europa Press Romina Belluscio, asegurando que "todo está bien" entre padre e hija y dejando claro que Guti no echó a la pareja de su casa tras enterarse del embarazo porque "Zayra no vive con nosotros, así que eso nunca pudo pasar".

Además, la mujer del exfutbolista ha confirmado que la influencer espera un niño y, aunque tiene "antojos como todas las embarazadas, está muy contenta". "Ella sabe que cuenta conmigo siempre y en este caso especialmente que yo tengo un bebé de dos años, o sea que será muy parejo. Por supuesto que le dejaremos ropita" ha confesado, mostrando así su apoyo incondicional a Zayra en esta etapa tan especial de su vida.

Con una gran sonrisa, además, se ha pronunciado sobre el hecho de que Guti se convertirá en abuelo a los 46 años y, aunque no nos ha contado cómo se lo ha tomado su marido, sí ha confesado que ella está encantada porque "es un abuelo que está muy bueno".

Aranxta de Benito también ha salido al paso de los rumores y ha dejado claro que, a pesar de que ambos se llevaron una gran sorpresa al enterarse de que iban a ser abuelos, tanto ella como su exmarido se llevan muy bien con su hija: "Parece mentira que tú trabajes en este medio y no sepas la de tonterías, la de rumores y cosas que se dicen de unos y de otros, ¿no? Ella mantiene una buena relación con toda su familia y no sé si han comentado por ahí que tiene una relación rara conmigo y yo con mis hijos tengo una relación increíblemente maravillosa. Desde hace veintiún años, me comunico con ellos todos los días y tengo una relación súper estrecha y muy unida. Eso sí que lo quiero aclarar".

Por último, Arantxa no ha dejado pasar la oportunidad de desmentir las informaciones que apuntan a que su relación con Miki Mejías no es buena y, asegurando que "no soy quién para opinar sobre la vida de mi hija", ha dejado claro que Zayra y su novio "están felices, están enamorados, van a tener un niño y tenemos que respetarlos con cariño. Ya está".