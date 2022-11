Retomando poco a poco la normalidad y cada vez más recuperado cuando está a punto de cumplirse un mes del ictus que sufrió el pasado 21 de octubre y que le ha cambiado por completo la vida, Kiko Rivera acaba de sufrir un nuevo contratiempo de salud. Nada grave afortunadamente, un resfriado fruto de esta bajada de temperatura radical que hemos vivido en los últimos días y del que nos ha hablado durante su paseo para ir a recoger al colegio a sus hijas.

Y es que a raíz del mayor susto de su vida, el Dj ha cambiado radicalmente sus hábitos de vida y, además de apostar por una alimentación saludable y haber dejado de fumar - una de las mejores decisiones de su vida, como confiesa - su sedentarismo de antaño se ha transformado en un día a día activo en el que compagina sus sesiones de rehabilitación con tranquilos paseos por los alrededores de su domicilio.

Además, Kiko ha retomado su faceta de streamer tanto en Twitch como en Instagram y hay quien aventura que su regreso a los escenarios podría coincidir con los primeros meses de 2023, puesto que su recuperación tras el ictus es casi total.

Sin embargo, y a pesar del grave problema de salud del que reconoce que pensó que "no salía", el hijo de Isabel Pantoja continúa sin tener ningún tipo de relación ni con la tonadillera ni con Isa Pantoja y, a pesar de las declaraciones de su hermana desvelando que su madre lo está pasando muy mal, Kiko no tiene intención por el momento de reconciliarse con ninguna de las dos.

Pero hoy las redes han puesto en duda el ictus del DJ. "Me parece que la palabra ictus es muy grave. Yo creo que le dio uña isquemia suave y han puesto otro nombre. Se recuperó muy rápido. Yo sufrí una isquemia y quede con secuelas un año. Así que no me creo del todo el famoso ictus. Debe hacer ejercicio y cambiar todos lis hábitos. Lo digo con conocimiento de causa", escribe una seguidora.