Después de varios meses alejada del foco mediático, Raquel Mosquera ha reaparecido este sábado en el 'Deluxe' para responder a las declaraciones de Rocío Carrasco, que ha vuelto a arremeter contra ella al anunciar qe va a comenzar una serie sobre la vida de su padre, Pedro Carrasco, porque el boxeador no se merece que le recuerden por "cuatro reportajes guarros" al lado de la peluquera.

Indignada, Raquel ha defendido su amor por el que fue su marido, dejando claro que siempre fueron muy felices y que los reportajes los gestionaba él y no ella, y ha cargado contra la empresaria asegurando que ni Rocío es una santa ni los Mohedano, Antonio David Flores y ella son unos demonios: "¿Por qué todos los demás somos malos y la única buena es ella?".

Además, la peluquera ha vuelto a cuestionar a la mujer de Fidel Albiac como madre, poniendo en duda la versión que ha dado en su docuserie sobre por qué se rompió su relación con sus hijos y posicionándose una vez más con el padre de Rocío y David Flores: "Rocío Carrasco sobre mí ha dicho muchísimas mentiras y falsedades, y si eso es mentira por qué me la tengo que creer con lo demás. Yo no estoy a favor de la violencia y la peor enfermedad que hay es la del odio, pero lo que tengo claro es que Antonio David ha demostrado ser un buen padre y estar siempre con sus hijos". "Yo si fuera Rocío Carrasco ahora que ha pasado el tiempo y está bien, lo que haría es coger un tren y bajar a Málaga para hablar con mis hijos y arreglar las cosas" ha señalado.

Unas declaraciones sobre las que la hija de Rocío Jurado guarda silencio por el momento - aunque este lunes contestará en el plató de 'En el nombre de Rocío' - y sobre las que se ha pronunciado Rocío Flores a su regreso a Madrid tras su debut como presentadora en un evento sobre estética en Barcelona este fin de semana: "Raquel Mosquera claro que me cae bien, pero no voy a decir nada" ha confesado cuando le hemos preguntado por la peluquera, cuya entrevista en el 'Deluxe' reconoce que no vio.

Y es que ha estado centrada en su vuelta a la esfera pública después de seis meses alejada de la televisión y, como asegura, ni se ha enterado ni quiere saber nada de la última polémica entre la viuda de su abuelo y su madre.

"Estoy súper feliz por la oportunidad, ha estado bien ser presentadora, pero estoy agotada y no voy a decir nada más. Ya he contestado a mucho este fin de semana, ¿no creéis?" ha añadido cuando le hemos preguntado por el fin de la segunda parte de la docuserie de su progenitora, con la que deja en el aire si le gustaría tender puentes con ella en algún momento.

Sobre lo que no ha tenido problemas en hablar es sobre sus deseos de convertirse en mamá con su novio Manuel Bedmar en un futuro no muy lejano - "Ya lo sabéis, lo he dicho públicamente veinte mil veces y no es nada nuevo" ha afirmado - ni sobre el susto que ha sufrido Rosa Benito, en Estambul con amigas cuando una explosión en la avenida principal de la capital turca ha dejado varios muertos y decenas de heridos. Algo de lo que Rocío se ha enterado por las cámaras de Europa Press , confesando preocupada que aunque no le haya pasado nada a su tía sí se pondrá en contacto con ella para saber cómo está: "Claro, ahora le escribiré, le llamaré".