Rafa Mora ha vuelto a estar en el punto de mira y el programa Fiesta, que presenta Emma García se ha visto obligado a consultar con la abogada del espacio para mostrar unas polémicas imágenes que han llegado a su poder. Emma García comenzaba el ‘Fiesta’ reunida con la dirección del programa junto a Teresa Bueyes, abogada, ya que habían recibido unas brutales y comprometedoras imágenes de un colaborador de uno de los programas de Mediaset.

Tal era la gravedad de las imágenes que Teresa tuvo que abandonar el programa para consultar su emisión con el equipo de abogados de Mediaset. “Yo no os puedo decir si como abogada del programa que esto se puede emitir porque me arriesgaría muchísimo”, aseguraba Teresa Bueyes. Antes de terminar el programa y tras estar toda la tarde decidiendo sobre qué hacer y cómo actuar con estas delicadas y comprometedoras imágenes, Emma García volvía a hablar con teresa Bueyes, abogada del programa, que ya tenía una decisión:

“La consideración y decisión final a la que hemos llegado es que no se van a divulgar estas fotografías, no queremos destruir la imagen de esta persona porque creemos que 5 minutos en la vida de una persona no representan el todo. Esto sería destruir literalmente a una persona y, creo, debe ser él o ella quién de la conformidad para emitirlas”.

Tras la decisión, en el plató de fiesta se debatía sobre el asunto y se especulaba sobre quién podía ser el protagonista.

Finalmente, Sergio Garrido, fotógrafo y el propietario de las imágenes, desvelaba el nombre del protagonista que causaba gran estupor en el plató: Rafa Mora. Tras desvelarse el nombre, Iván González desvelaba que había tenido la oportunidad de hablar con Rafa Mora. El colaborador del programa ha contado todo lo que sucedió la noche donde se produjeron las fotos y donde Rafa iba “pasado de copas”.

El colaborador de ‘Sálvame’ le ha contado a Iván que nunca se había encontrado así, como aquella noche, estaba desubicado y no descarta que le echasen algo en la copa que le dejó tocado.

“Rafa está preocupado, pero está preocupado básicamente por su familia… su familia, claro, se imagina lo peor”, explica Iván González en el plató de ‘Fiesta’. Rafa Mora explica en 'Sálvame' qué sucedió para acabar desorientado en la mañana del domingo en un pueblo de Toledo. Asegura que estuvo de fiesta con unos amigos porque hubo una petición de mano por sorpresa y que, tras un rato en un after, recogió su copa de una mesa y empezó a encontrarse mal: "Fue una situación complicada". Su amigo Iván apuntaba en el programa que el colaborador no sabe si le echaron algo en la copa o si se confundió de bebida tras dejar el vaso en una mesa y, pasado el fin de semana, cuenta su versión en ‘Sálvame’ y se muestra enfadado ya que, aunque no se emitieron las imágenes, ya se le había cuestionado: “Si quieres proteger mi imagen el daño ya estaba hecho”. "Yo si veo a una persona en el estado que se supone que dicen que estaba yo llamo a la policía, a la ambulancia o le intento echar una mano”, se quejaba el colaborador y explicaba que todo sucedió en la madrugada del sábado al domingo.

La fiesta empezó a las cinco de la mañana cuando, de repente, un amigo del colaborador le pidió matrimonio a su chica de improviso. Rafa estaba trabajando en el local, no pensaba estar de fiesta pero, ante la noticia, empezaron a tomarse algo a esa hora. Cuando cerraron la discoteca decidieron continuar en un after y, pasado un rato, uno de los amigos de Rafa se marchó. “Yo le acompañado a la puerta del after, que sabéis que ponen una mesa para que dejes tus copas, la dejó ahí, vuelvo a entrar, cojo la copa y me voy a mi mesa”, narraba el colaborador y añadía: “Hasta ahí yo estaba bien, me había tomado dos o tres copas”.

No sabe si le echaron algo en su copa o cogió la de otra persona, pero sí que hasta ese momento sabía lo que hacía: “Empiezo a notar y es cuando llega el problema, que se me duermen las piernas y empiezo a tener mucho calor, me empiezo a agobiar y con la sensación de que me desplomaba, una flojera muy grande”.

“Lo que me ocurrió no es que me tomara dos aguas con misterio de más”, dejaba claro el colaborador y explicaba que fue una situación “complicada” pero que hasta ese momento tuvo “voluntad”.

En Fiesta han seguido tratando este tema. Sergio Garrido no se ha tomado nada bien la reacción de Rafa Mora ya que, como él mismo asegura, en ningún momento tuvo la intención de publicar las imágenes: "Esas fotografías llegan a mi poder a través de un familiar y lo primero que hago es enseñárselas a la dirección del programa para el que trabajo ('Fiesta'), no tuve la intención de sacar provecho económico de esa situación tan complicada". Le ha lanzado una advertencia al que hasta ahora era uno de sus amigos: "No pensaba decirlo pero me has obligado, yo sí que te he ayudado muchas veces a ti como cuando vendes a tus compañeros de 'Sálvame' o cuando me preguntas sobre ellos para sacar provecho, así que más te conviene estar calladito"..

Además, es un reportaje que ha elaborado el programa, ha salido a la luz que Rafa Mora habría contactado con Garrido para tratar de sacar información sobre dos compañeras de Sálvame, Lydia Lozano, por la que habría preguntado "cuánto habría cobrado por una foto" y Gemma López, por la veracidad de sus "robados" en la playa,