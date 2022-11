Al margen de por su ruptura con Íñigo Onieva por una infidelidad del empresario destapada horas después de anunciar su compromiso matrimonial, si por algo ha acaparado titulares Tamara Falcó en los últimos dos meses ha sido por sus polémicas declaraciones sobre la sexualidad en el Congreso de las Familias en el que participó en México apenas una semana después de sufrir el mayor varapalo de su vida.

"Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal, que creo que en otras generaciones no era tan evidente y no estaba tan bien visto", aseguraba la Marquesa de Griñón durante su ponencia. Unas palabras que muchos interpretaron como un mensaje homófobo y tras las que la hija de Isabel Preysler no dudó en pedir disculpas públicamente, explicando que en ningún momento se había referido al colectivo LGTBI, sino a su exnovio y a su forma de entender la vida en pareja.

Una polémica que sacudió de lleno a uno de los mejores amigo de Tamara, Boris Izaguirre, al que no pocos criticaron - entre ellos Jorge Javier Vázquez - por no censurar públicamente las declaraciones de la socialité. Algo que el venezolano no tardaba en hacer a través de su columna en el diario 'El País': "Me han llamado del programa Sálvame para saber mi opinión sobre la participación de Tamara Falcó en una cumbre de familias ultracatólicas en México. En una suerte de esfuerzo mancomunado conseguimos alejar a Tamara del engañoso Íñigo Onieva. Ahora deberíamos repetir esfuerzo para alejarla de esa ideología odiosa que la rodea" escribía, dejando clara su postura al respecto.

Una 'regañina pública' de la que Boris reconoce que se arrepiente, confesando que "hubiera preferido no escribir ese artículo porque no creo que una regañina a un amigo tenga que convertirse en algo público, y me arrepiento de no haber tenido el arresto de llamarla por teléfono". "Luego hice una rectificación porque ella explicó muy bien que se refería a otras cosas y no al ruido que se había generado, y la acusación de homófoba es injusta porque es imposible que ella con su educación, ni tanto paterna como materna, tenga una actitud de esa forma" sostiene.

Admirado, Boris admite que "Tamara ha hecho algo muy increíble y loable que es transformar una situación que podría parecer una víctima y ha salido gloriosa y airosa, y hay que tener un inmenso respeto por ella". "La veo muy centrada y muy valiente, y lo único que puedo decir de ella es que todo lo hace bien" confiesa, sin entrar en si Íñigo Onieva, con el que no ha vuelto a coincidir, le ha decepcionado o no con su comportamiento.

Jorge Javier para Sálvame y envía un contundente mensaje a Boris Izaguirre y Juan Avellaneda

Jorge Javier se mostraba muy duro con Tamara Falcó por sus discursos en México y tachándola "absoluto fraude", ahora ha querido enviar un mensaje a dos amigos de la marquesa de Griñón, Boris Izaguirre y Juan Avellaneda. "Yo voy a pedir a los 'maricas' de este país, a las lesbianas, a los transexuales, a los y las trans, a los géneros no binarios, a los géneros fluidos que despertemos ya de una vez, que estamos anestesiados.

La conciencia la tenemos que sacar a pasear y que amigos de Tamara como Boris Izaguirre y Juan Avellaneda se signifiquen y no estén en silencio, decía. Haciendo alusión al reality de Tamara, el presentador seguía pidiendo más posicionamiento en este tema: "A un 'marica' no se le utiliza solo para ir a comprar telas para su restaurante, Juan Avellaneda. Un 'marica' tiene que sacar su conciencia a pasear y proteger sus derechos", sentenciaba. A continuación, Jorge Javier Vázquez anunciaba que también tenía palabras para Juan del Val: "Juan, yo te sigo mucho en Twitter, pero esto no es 'Ahora voy con el team Tamara'. No, estamos hablando de una cosa muy importante. Estamos hablando del avance de la sociedad".