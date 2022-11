Diez comunidades, entre ellas Castilla y León, han amanecido este sábado con aviso amarillo por nevadas en cotas por encima de los 1.000 metros, lluvias y por fuertes rachas de viento que alcanzarán los 90 kilómetros por hora, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su web.

En Asturias hay nivel amarillo por nieve en la Cordillera y Picos de Europa con una acumulación de 5 cm por encima de los 1.100 metros, más probable en la mitad oriental de la zona; en Castilla y León, las nevadas afectarán a la cordillera de León y Palencia y a puntos del Sistema Central en Segovia, donde también se prevén 5 cm de espesor por encima de 1.100 metros.

La Comunidad Foral de Navarra tiene aviso amarillo por lluvias en la vertiente cantábrica, con una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, mientras que en áreas del Pirineo nevará por encima de los 1.000 metros.

En Cantabria y en el País Vasco continúa el nivel amarillo por lluvias con una precipitación acumulada de 40 litros en 12 horas en el litoral, centro y valle de Villaverde y en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa respectivamente.

A orilla del Mediterráneo, Cataluña está alerta por nevadas en el valle de Arán, a partir de los 1.200 metros, por vientos fuertes en Tarragona de hasta 70 kilómetros por hora y por mala mar en las provincias de Girona y Tarragona; en las Baleares hay aviso por tormentas, lluvias -20 litros en una hora en Mallorca y Menorca- y por fuerte oleaje.

En las comunidades de Aragón, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y la Ciudad de Melilla hay alerta por fuertes rachas máximas de viento que oscilarán entre 90-70 kilómetros por hora o por fenómenos costeros adversos.

Ante esta situación, el programa de Telecinco ‘Fiesta’ conecta en directo con nuestra reportera Paula, que se encuentra en Navacerrada. Durante su intervención, a Emma García le ha dado la sensación de que Paula estaba algo incómoda por el frío y la nieve, y no duda en preguntárselo.

“Paula, hija, muévete un poquito. Haz algo, tira alguna bola”, le recomienda la presentadora para que entre en calor. Pero no es que Paula esté poco abrigada, no. De hecho, asegura que le cuesta moverse con facilidad debido a la cantidad de capas de ropa que lleva encima. Además, Emma García le recomienda que, para un futuro, se mueva cuando tenga que cubrir espacios tan fríos: “Te habrán dicho, en la conexión anterior, que no te muevas y te habrás helado de frío. La próxima vez desobedece porque a la pobre le han mantenido ahí cinco minutos y se nos ha congelado”.

La joven muestra la nieve que hay a su alrededor y Emma García no puede evitar fijarse en un detalle: la reportera no lleva guantes. “Los guantes me parece super calentitos y estupendos, pero yo no los veo útiles porque no puede ver los grados que marcan el móvil”, responde la joven. Emma le recomienda que use, al menos, uno para una mano.

El público se ha mostrado descontento en redes sociales por lo que ha pasado durante la conexión.