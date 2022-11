'Sálvame' ha rescatado el polémico tema de Ylenia Carrisi, que vuelve a colocar a Lydia Lozano en el foco mediático más controvertido y que abre una caja de incógnitas que todavía no han encontrado respuestas para el espectador. Por eso mismo y con la intención de arrojar un poco de luz sobre la fuente de la colaboradora, se sometía ayer al polígrafo el que fue representante de Albano, Mikel Barsa.

Aunque el cantante italiano negó a través de Jimmy Jiménez Arnau la relación profesional con el entrevistado, este defendía que tenía documentos que lo podían demostrar, tal y como se encargo de confirmar el polígrafo de Conchita. El mismo polígrafo que confirmaba que Albano conocía la información que Lydia Lozano defendió en televisión sobre el supuesto paradero de su hija, antes incluso que la periodista, y ha explicado: "El único error que comete lidia es decírselo a Albano antes de comenzar la investigación". También ha confirmado que no recibió una oferta millonaria para dejar de hablar pero si la amenaza del cantante con demandarle.

También ha demostrado ante las preguntas de Conchita que tiene pruebas de que supuestamente Ylenia utilizó sus tarjetas de créditos después de que se la diera por muerta. Y arrojando luz sobre el tema de la fuente de Lydia, Mikel ha confirmado que no se trataba de Linda Christian, abuela de Ylenia, pero ha asegurado saber quien es. Eso sí, por su promesa a Lydia finalmente no ha dicho el nombre, pero sí que ha dado algunos datos al respecto: un hombre famoso que tiene ciudadanía italiana o suiza.

La peor semana de Lydia

Lydia Lozano no está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. La necesidad de seguir rellenando de temas Sálvame, el programa en le que participa en la tardes de Telecinco ha hecho que revivan fantasmas del pasado como el de cuando dio la falsa noticia acerca de la hija de Albano. A lo largo de la última semana se ha hablado mucho en televisión sobre si Lydia tenía o no un trauma. Ayer todo saltó por los aires cuando Mila Ximenez acusó a su compañera de tener las lágrimas guionizadas. "Lleva 15 días amenazando con irse, a ver si lo hace de verdad", lamentó.

Lozano acabó abandonando el plató (de momento). Pero hoy volvió a ser noticia en Socialité. En este programa de los fines de semana Lozano encontró una nueva enemiga. María Patiño. La presentadora, también colaboradora de Sálvame, aseguró ante una psicóloga que quizá Lydia no quería superar su trauma. Que igual lo que le interesaba "es llorar". Se posicionó, así, del lado de los enemigos de Lozano.

Las cosas entre Lydia Lozano y sus compañeros de Sálvame no marchan muy bien. El regreso del tema Ylenia Carrisi ha puesto contra las cuerdas a la periodista que, rota de dolor, ha dicho basta. Tras pasar una amarga tarde en Sálvame, Lydia ha tomado la decisión de marcharse a casa tras protagonizar un nuevo enfrentamiento con Mila Ximénez en La última cena. Mientras Mila hablaba con la chef Begoña Rodrigo se le escapaba que Lydia tiene guionizados sus lloros, algo que esta ha asegurado que no iba a permitir que se dijese.

"Me parece muy feo que lo diga una persona que está trabajando aquí. Que están escaletados me parece lo más feo que me han dicho en mi vida", aseguraba Lydia mientras Jorge intentaba rebajar la tensión: "Ha sido un comentario, estaba hablando con Begoña, sin maldad". Una bronca que ha ido aumentando de nivel y que ha terminado con la huida de Lydia Lozano del plató: "Yo no hago numeritos, por eso ahora me voy a mi casa. Cuando digo que me voy, me voy. Como esta noche".

Una situación que para Mila ha sido una auténtica falta de respeto: "Alguien debería decirle a la estrella de Mediaset, Lydia Lozano, que no se debe abandonar ningún programa. Es una falta de respeto abandonar la cena".