Miriam Sánchez atraviesa una de las peores etapas de su vida. Tras la lamentable trifulca callejera con Pipi Estrada y su veto inesperado en 'Sábado Deluxe', la joven está viviendo ahora otra triste experiencia que acaba de trascender.

La que fuera ganadora de 'Supervivientes' fue detenida hace unos días por haber cometido un presunto delito de atentado contra un agente de la autoridad, según informa el programa 'Fiesta' de Telecinco y ha verificado YOTELE. Pero no acaban los dramas para la ex pareja de Pipi Estrada.

Tal y cómo ha confirmado el programa Fiesta, de Telecinco le ha llegado "una preocupante última hora sobre Miriam Sánchez, que ha sido detenida y se encuentra en un hospital madrileño y custodiada por la Policía”, según nos avanza una de nuestras fuentes". Otra fuente anuncia que ya habría sido pasado a un calabozo situado en una céntrica zona de Madrid. Por el momento, desconocemos las causas que le han llevado a encontrarse en esta delicada situación, aunque todo a punta a “un presunto delito de atentado contra un agente de la autoridad”.

Recordemos que, hace unas semanas, vimos unas preocupantes imágenes de Miriam Sánchez discutiendo con Pipi Estrada en plena calle. De hecho, su expareja está tan decepcionada con ella que no se habría interesado en saber cómo se encuentra actualmente: “Le preocupa la notica, pero no la va a llamar porque se siente muy decepcionado, aunque quiere la felicidad para ella”.

Miriam Sánchez desvela el motivo por el que se ha cancelado su entrevista en el Deluxe: "Se hablaba de 'personita'

Hace unos días veíamos en 'Sálvame Diario' unas imágenes tremendas de una discusión que Pipi Estrada tenía en plena calle con su exmujer, Miriam Sánchez. El colaborador de televisión aseguraba que la que fuera rostro conocido de televisión seguía mal y que acudió para pagar una cuenta que tenía pendiente en un restaurante... pero lo cierto es que ahora la madre de su hija ha roto su silencio y la historia ha dado un giro bestial.

Miriam ha hablado para el programa y ha confesado que el día de la discusión: "Se me acumularon muchas cosas porque no tengo ni voz ni voto respecto a la personita y exploté. Yo ese día quería a que no se renunciara a los derechos que tengo como madre y que se me han arrebatado".

La que fuera colaboradora de televisión ha asegurado que: "Me siento utilizada desde que empezó estando conmigo porque desde entonces todo torna 'he sido tu salvador, eras una actriz de cine para adultos, eras una mierda'". Unas explicaciones que han dejado atónitos a todos los compañeros de Pipi al saber que le ha podido influir mentalmente con esas afirmaciones.

Pero... ¿por qué no toma medidas legales Miriam? la protagonista nos ha desvelado que "No le llevo a los juzgados porque tengo fobia a los juzgados. Cuando yo me he enfrentado a él por cosas de la personita me ha metido miedo diciendo que tengo un pasado y que va a ganar siempre él en los juzgados".

Miriam terminaba su entrevista asegurando a Kike Calleja que: "estoy bien, estoy tranquila, pero tengo un problema con esta persona que me hace que me agobie y que tenga adicción" y añadía: "Tengo un informe psicológico del Ramón y Cajal que dice que no tengo nada, tengo ataques de ansiedad cuando me pasan estas cosas, no tengo ninguna enfermedad mental".

Miriam Sánchez iba a contar su versión e todo lo que está viviendo en el Deluxe, pero el programa decidió cancelar su entrevista el mismo día que se iba a producir. Ha sido la propia Miriam la que ha explicado los motivos de esta decisión a través de un vídeo que ha publicado en sus redes sociales. "No es por mí. Cuando se pueda hablar se hablará. Después de tirarse dos semanas hablando sobre mí y de mi hija en televisión, y de decir que estoy enferma sin conocimiento de causa, y después de años para no trabajar para Mediaset, canal en el que me llamaron 'gorda' durante el verano de 2019, me dicen a las 19:00 horas que me van a desconvocar porque se habla de mi hija", detalló mostrando su enfado. "Me habéis exprimido, habéis conseguido audiencia. Sois unos miserables por subirme el nivel de ansiedad, y ahora os voy a llevar al juzgado",