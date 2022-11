Radiante y más sincera que nunca respecto al gran momento personal que está atravesando a punto de cumplirse dos años de su separación de Bertín Osborne. Así hemos visto a Fabiola Martínez en la gala de los Premios Woman, hablando sin pelos en la lengua y con una gran sonrisa sobre la evolución interior que ha tenido en los últimos meses y tras los que la vemos con más ganas de disfrutar y conocer gente que nunca: "Todo el mundo piensa que soy como la madre Teresa de Calcuta, pero últimamente me digo que voy a sacar la 'dominatrix' que llevo dentro".

"He cambiado mucho, pero queda un bagage espectacular de lo que he vivido. Todo es un aprendizaje y si eres medianamente inteligente, lo aprovechas. Y creo que en eso estoy" ha reconocido, admitiendo que aunque "hay muchas cosas que no repetiría" si volviese atrás y no se arrepiente de lo vivido, le hubiese "venido bien haber hecho las cosas diferentes en algunos momentos".

"He dejado por el camino algunos objetivos pero he tenido la suerte de volver a encontrarme con ellos, de otra manera, y la madurez te permite encajarlo de otra forma. Yo dejé la medicina y eso es algo que siempre he tenido ahí y sin embargo, estoy muy ligada al mundo de la medicina por Kike. Son otras formas de irte quitando ese gusanillo" explica, confesando que no tiene ni idea del consejo que le daría a la Fabiola de hace 30 años, los mismos que cumple la revista Woman.

En cuanto al terreno amoroso, la modelo asegura que ha vivido también "todas las etapas". "Me he casado dos veces y no sé si me volvería a casar, pero en la soltería se está fenomenal" asegura, revelando que aunque no tiene pareja, por fin puede decir que está abierta al amor: "No estoy cerrada a nada, estoy feliz. Ahora mismo estoy fenomenal conmigo misma, pero me dejo querer, eso sí".

Y es que como reconoce con una inmensa sonrisa "cada vez" liga más: "Creo que como me he venido arriba y estoy un poquito... Me lo notan y me dicen cosas que me adornan el oído, y yo me río y me lo paso bien" confiesa feliz, sin desvelar si hay alguien especial por ahí 'escondido'.

Su relación con Bertín, tan buena como siempre, y por ello no duda en admitir que "si él quiere y lo necesita", claro que se alegraría si rehiciese su vida amorosa. "Tiene que estar en el mercado y tiene que estar guapo para gustar, claro que sí" opina divertida al hablar de la llamativa pérdida de peso del presentador.