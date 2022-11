Los debates de la Isla de las Tentaciones siempre dan mucho de qué hablar. Los tertulianos, que suelen ser participantes de otras temporadas, dan mucha caña a las nuevas incorporaciones.

La Isla de las Tentaciones se metió a la audiencia en el bolsillo desde la primera temporada de emisión. De aquellas primeras parejas que llegaron a sus respectivas villas en el año 2019 ya no queda ninguna pareja, después de la reciente ruptura entre Fani y Cristopher. Eso es lo que ha ocurrido con la mayoría de las relaciones que han pasado por el reality de Telecinco, ya sea ante cámaras o ya fuera de ellas.

Aunque todas las temporadas tuvieran sus luces y sombras, algunas de las parejas más recordadas fueron las que participaron en la tercera edición. Lara y Hugo y Claudia y Raúl se convirtieron en los favoritos de la edición ya que acabaron el programa juntos. Aunque Lola y Diego también lo hicieran, terminaron rompiendo al poco tiempo. Las dos restantes no dieron el sí en la hoguera final, aunque posteriormente Marina y Jesús se reconciliaran. Manuel y Lucía, pese a terminar el programa en malos términos, terminaron rehaciendo su amistad tras pasar por la temporada especial “La Última Tentación”.

La quinta temporada del programa sigue dando de qué hablar al público gracias a la renovación en cuanto a formato para no perder el interés de la audiencia

Pero ayer, Marta Peñate decidió dejarle las cosas claras a Tania, la concursante canaria de la isla que fue infiel a su pareja. La otra canaria quiso decirle las siguientes palabras: "Tu programa me parece nefasto, de no tener vergüenza y de no tener autocrítica. Petro tengo aquí apuntado cosas que me han gustado de tu paso por el programa, ósea, nada".