"La misma poca vergüenza de siempre, creo que te lo he resumido bien". Con estas palabras Rocío Carrasco ha explicado este lunes, en el plató de 'Sálvame', qué le pareció la intervención de Raquel Mosquera en el 'Deluxe'. Una entrevista en la que la viuda de Pedro Carrasco volvió a arremeter contra la hija de Rocío Jurado y a tacharla de mentirosa, aunque tuvo que reconocer que no ha visto la docuserie porque contiene "información sesgada". Además, y negando que la mueva el odio, volvió a cuestionar a la empresaria como madre, asegurando que Antonio David Flores en un buen padre y que si ella fuese Rocío ya hubiese bajado a Málaga en un tren para intentar un acercamiento con sus hijos.

Declaraciones tras las que la propia Rocío no ha dudado en pronunciarse: "Después de esa entrevista, ¿tú ahora entiendes por qué no tengo relación con Raquel Mosquera? ¿Es para tenerla? Os ganasteis el sueldo a base de bien* No lo puede soportar. Ya están todas las cartas encima de la mesa" ha dicho a Jorge Javier Vázquez, asegurando que si Raquel no ha visto la docuserie es porque "no le interesa conocer la verdad. Sería reconocer muchas cosas".

48 horas antes, y mientras la peluquera se encontraba en el plató del 'Deluxe', las cámaras de Europa Press pillaban en exclusiva a Rocío Carrasco abandonando el Wizink Center tras asistir al concierto de 'Ojete Calor', donde no dudó en subirse al escenario para cantar con el grupo el mítico 'Como yo te amo' de Rocío Jurado.

Radiante, la hija de 'La más grande' reconocía que no pensaba ver la entrevista de Raquel Mosquera al llegar a casa: "No, ¿para qué? Me han dicho que Jorge ha estado maravilloso, que lo que ha hecho es plasmar la realidad con pruebas y poco más, pero paso olímpicamente de lo que diga Raquel". "Antes sí ofendía quien quería, pero ya no" ha confesado con una sonrisa.

Sin embargo, y con la contundencia que la caracteriza, Rocío ha respondido a la viuda de su padre y ha dejado claro que si Antonio David Flores no está condenado es, "sencillamente", "porque no ha sido juzgado. Ya está, solo y exclusivamente, si hubiese sido juzgado otro gallo hubiese cantado". "La justicia se tiene que pronunciar, en el caso de ser juzgado, pero no ha sido condenado porque no ha sido juzgado* Tampoco nadie ha dicho que sea inocente porque no ha sido juzgado" añade, dejando entrever que su batalla judicial con su exmarido está lejos de terminar.

Respecto a la serie que se va a hacer sobre Pedro Carrasco, Rocío adelanta que se trata de "ficción, no un documental", y se centrará "en su figura, en su vida, en su faceta de deportista, de persona, de mi padre". Y, asegura, Raquel "no" estará presente.

Sin pronunciarse sobre el debut como presentadora de su hija Rocío Flores y sus comentadísimas declaraciones al ser entrevistada por la novia de Antonio David, Marta Riesco, en 'Fiesta', Rocío no ha podido evitar reírse ante la confusión del periodista al llamar a la reportera Marta Carrasco. Un lapsus que no ha dudado en corregir a carcajadas: "¿Marta qué*? Marta Riesco * Marta, cariño".