El Hormiguero es uno de los programas más seguidos de la televisión nacional. El espacio presentado por Pablo Motos se caracteriza por llevar a su plató a cantidad de famosos de todos los ámbitos posibles y de todo el mundo.

Esta semana, comenzará con la visita de los cantantes Joaquín Sabina y Leiva y del director de cine Fernando León de Aranoa. Nos van a presentar la película documental "Sintiéndolo mucho" que se estrena en cines el próximo 17 de noviembre. Se trata de un trabajo dirigido por León de Aranoa, fruto del seguimiento que ha hecho el realizador a Sabina a lo largo de los últimos quince años. Leiva pone música a la banda sonora del documental y ha compuesto junto a Sabina uno de los temas de la película.

El martes, 15 de noviembre, recibimos a uno de nuestros actores más internacionales, Antonio Banderas, para hablarnos del estreno en Madrid de "Company". Tras su exitoso paso por el Teatro del Soho malagueño, el musical que dirige, produce y protagoniza Banderas llega al escenario del recién inaugurado Umusic Hotel Teatro Albéniz de la capital el próximo 17 de noviembre.

El miércoles, 16 de noviembre, irá una buena amiga del programa, la cantante Alaska. Nos presentará el nuevo EP de Fangoria, titulado "Ex Profeso", que se edita el próximo 18 de noviembre. Se trata del tercer trabajo de la trilogía que empezó con "Existencialismo Pop" y "Edificaciones paganas". Este tercer disco de la serie se anuncia como el más ecléctico, con sonidos que van desde el house, al glam, el tecno, el pop o el rock.

El jueves, 17 de noviembre, cerramos la semana con un grande de nuestra música, el cantante Raphael. Nos traerá su nuevo disco, titulado "Victoria", que estará disponible a partir del próximo 18 de noviembre. Este nuevo trabajo del artista de Linares está compuesto y producido por Pablo López.

Un colaborador de El Hormiguero confiesa haber superado una enfermedad

El Hormiguero es un programa con historia en la televisión española. Pablo Motos es casi la única pieza estable desde sus inicios, ya que, en todos los años que lleva emitiéndose, los colaboradores han ido cambiando. Una de las últimas incorporaciones ha sido el humorista Miguel Lago. El ahora colaborador del programa de Antena 3 abandonó en marzo el programa de Cuatro “Todo es Mentira”, dirigido por Risto Mejide, y comenzó su nueva etapa al lado de las hormigas.

Sin embargo, el humorista ha dado una noticia sorprendente estos últimos días. Lo anunciaba a través de sus redes sociales y un par de días después de que se celebrara el Día de la Salud Mental. “Hace 8 meses fui diagnosticado con un “trastorno ansioso depresivo”. 8 meses con ansiolíticos, terapia psicológica y antidepresivos. Una caída a un pozo y con ayuda la salida. Ayer tomé la última pastilla y hoy me han dado el alta. Un episodio difícil de mi vida que se cierra. Esto lo digo únicamente con el fin de visibilizarlo, ya que tanto se habla de la salud mental pues mira por donde he padecido una enfermedad. Y ahora puedo decir en primera persona que se sale. Con ayuda se sale. Pedid ayuda siempre. No denota debilidad si no inteligencia”.

Lago se suma a la lista de figuras públicas en España que han decidido dar un paso hablando de salud mental, con el objetivo de demostrar a las personas que pasan por una situación similar que no están solos. Es el caso, por ejemplo, del periodista Ángel Martín, que lanzó su libro “Por si las voces vuelven” después de estar años alejado de las cámaras -cuando “Se lo que hicisteis dejó de emitirse”.