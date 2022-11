La reaparición de Al Bano Carrisi en el Deluxe era todo un acontenicimiento porque se podía haber producido por primera vez un cara a cara entre él y la periodista Lydia Lozano. Hasta la fecha, el cantante italiano había vetado a la colaboradora en todos los platós en los que se sentó. Sin embargo, en esta ocasión no lo había hecho, pero fue Lydia la que decidió no acudir a su puesto de trabajo. Desde que se enteró quién era el invitado de la semana se puso muy nerviosa y así se mostró en televisión. Sin maquillaje y sollozando, la periodista aseguró no estar preparada para el encuentro.

Al llegar a plató, el cantante se ha encontrado con la silla vacía de la colaboradora, que no ha acudido finalmente al programa tras sufrir una crisis de ansiedad. "Está devastada", decía el reportero apostado en el portal de la casa de la periodista.

Han pasado muchos años desde que se vio con vida por última vez a Ylenia Carrisi. Muchas son las teorías que han salido a la luz desde entonces: que si sigue viva, que si fue secuestrada, que si pertenece a una secta, que si ha sido asesinada… Lydia aseguró entonces que estaba viva y tenía pruebas. Confió en su fuente hasta el final, pero estaba en un error. El tropiezo profesional le costó caro y, a día de hoy, no lo ha superado. Al Bano no quiere pronunciarse al respecto: “No he venido a esto. Esto es una herida que nunca se cierra, prefiero hablar de otra cosa”.

Sin embargo, el artista sí se ha atrevido a dar su opinión sobre Lydia y la reacción que ha tenido al conocer que él era el invitado: "No entiendo lo que dice, pero creo que tiene la lágrima fácil, como si tuviera una fábrica interior, como el mes de marzo que llueve todos los días. Ha hecho tanto daño que ya he olvidado todo. Que haga su vida, tenga su éxito... pero que sea humilde y me olvide como yo me he olvidado de ella. Me parece que es una gran actriz".