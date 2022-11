Se cumple una semana desde que Shakira y Gerard Piqué llegaron a un acuerdo de separación por el que la cantante abandonará próximamente Barcelona para instalarse con sus hijos en Miami. A pesar de que todavía se desconoce la fecha de su marcha, todo apunta a que podría ser inminente y que Milan y Sasha comenzarían 2023 en Estados Unidos.

Tanto es así que este fin de semana los pequeños decían adiós a su equipo de béisbol tras disputar su último partido del año. Una despedida muy emotiva en la que estuvo presente la colombiana, que después de vibrar animando a sus hijos como una auténtica cheerleader, bajaba al cesped para fotografiarse con los compañeros de los niños, convirtiéndose en la gran protagonista del encuentro, el último de Milan en Barcelona.

Con el padre de Shakira, William Mebarak, ya en casa y muy recuperado de su último ingreso hospitalario, se especula con que la cantante de 'Monotonía' no querría alargar más su estancia en España y ya estaría ultimando los detalles de su deseada mudanza a Miami. Y, no sabemos si coincidencia o no, desde que alcanzó un acuerdo con Piqué tras seis meses de tensas negociaciones, la cara de la colombiana ha cambiado y su tristeza de semanas atrás se ha convertido en una sonrisa de satisfacción y felicidad imposible de disimular.

Mientras tanto, y disfrutando de sus primeros días de 'libertad' tras haber dejado el fútbol, se ha publicado que Gerard ha pasado unos días en el Pirineo con Clara Chía, su mejor apoyo ante el complicado trance que supone la marcha de sus hijos de Barcelona.

De nuevo en la ciudad condal, lo primero que ha hecho el exfutbolista ha sido reencontrarse con los pequeños, intentando aprovechar al máximo las que podrían ser sus últimas semanas con ellos. En primer lugar Piqué recogió a Milan en la casa de Shakira, un momento en el que le vimos timbrando al telefonillo para que el pequeño saliese. De ahí, y con una seriedad que refleja que no lo está pasando bien, el catalán se dirigía a una de las actividades extraescolares de Sasha, para luego poner rumbo con los niños a su casa, donde disfrutaron de su primera tarde juntos tras la firma del acuerdo por el que sus hijos se irán a vivir a Miami próximamente.

Shakira busca niñera

Tal y como ha confirmado el programa de Telecinco Ya es Mediodía. Shakira busca niñera y Súper Nanny ya no se dedica a cuidar niños sino a colaborar en televisión. Si quieres convertirte en la nueva ‘Shaki Nanny’ esta es tu oportunidad. Después de llegar a un acuerdo con Gerard por la custodia de sus dos hijos, Shakira le dice adiós a Piqué y su principal objetivo es rehacer su vida en Miami lejos del piquetón.

La colombiana no pide la lista de los 12 mandamiento de las Kardashian, pero sí pide una serie de requisitos. La niñera que quiera trabajar para Shakira puede ser de cualquier parte del mundo, pero dejará firmado que no podrá desvelar ningún detalle de la vida privada de la familia. Álex Rodríguez ha conectado con el plató en directo desde Miami y nos ha contado que 2.400€ le parece un sueldo muy bajo para una niñera 24 horas, otros famosos le aseguran que se trataría de un sueldo de “3.000 para arriba” y que las niñeras tienen que cumplir con una serie de requisitos como son contar con un contrato laboral, no hace falta darles de alta, sus informe de antecedentes penales y una formación especifica de unas 60 horas que pueden realizar de forma online.

Según ha informado Miguel Ángel Nicolás en la mesa del Fresh, el acuerdo de separación de Shakira y Piqué ya estaría ratificado por un juez español y solo faltaría tener el ok de un juez estadounidense.