El padre biológico de Chenoa, con el que apenas ha tenido trato a lo largo de su vida, le pide ahora trabajo. Desde que la cantante volvió a cobrar más fuerza mediática gracias al reencuentro de los primeros participantes en el concurso televisivo "Operación Triunfo", el padre biológico de la cantante, Carlos Corradini, decidió hablar en el programa "Sálvame Deluxe" desde Argentina, país donde reside.

A día de hoy, el padre de Laura Corradini, el verdadero nombre de Chenoa, se sigue preguntando por qué no ve a su hija desde hace nada más y nada menos que hace más 25 años y afirma que no sabe cuál es su responsabilidad en estos momentos: "No sé que responsabilidad voy a tener, ella se fue con 8 años a España y yo no tengo España aquí al lado ni soy un empresario exitoso para coger un avión e ir a verla". Aun así, afirma que no ha tenido mucha relación con ella, aunque se defiende diciendo que antes la tecnología "no era la de ahora" y una llamada internacional costaba mucho dinero. También piensa que la madre de Chenoa ha tenido algo que ver con que no vea a su hija: "La reina madre ha debido mover algunos hilos para que nuestra relación no prosperara", indicó con sarcasmo. Corradini respeta la decisión de Laura de que no quiera tener ninguna relación con él y asegura que no está buscando dinero con este tema sino que la única petición que le hace a su hija es que le dé un trabajo: "Mi hija puede hacer lo que quiera con su dinero, yo lo que le pido es trabajo porque ella le da trabajo al hermano, a la madre y a la pareja de la madre, todos viven de ella, es la gallina de los huevos de oro".

Y el drama no acaba aquí. Desde Socialité, el padre de Chenoa ha enviado un mensaje de auxilio a su hija a través de 'Socialité'. José Carlos Corradini se encuentra en una situación precaria y muy delicada y quiere que la cantante sepa cómo es su día a día, en el que tiene que salir a la calle a pedir dinero para poder comer. "Ella sabe perfectamente que tiene un padre biológico en Argentina que se está muriendo de hambre y está en situación de calle", es parte del duro mensaje: "Lo que necesito es poder darme una ducha por día. Voy a cumplir 69 años y tengo que salir todos los días a buscar esa plata para poder comer", añade.

José Carlos asegura que no pide gran cosa. El padre de la cantante defiende que con 100 euros que su hija le pase cada mes él podría hacer frente a los pagos habituales del día a día, y se pregunta cómo ella y su marido pueden dormir tranquilos sabiendo la situación en la que se encuentra: "No entiendo cómo esa gente de sangre azul, como aquí les decimos, pueden estar conformes con lo que se me está haciendo".

Pero es tal el enfado de José Carlos que se plantea hasta retirarle su apellido a la artista: "Las raíces no se pueden negar y vos no podéis hacer abandono de un padre. Si tuviera el poder de sacarle mi apellido, se lo sacaría mañana", confiesa, tajante.