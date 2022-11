Raquel Mosquera ha regresado, un finde semana más, a la primera línea. Hace unos días, la peluquera y viuda de Pedro Carrasco reaparecía 'Sábado Deluxe' para desmontar las supuestas mentiras de Rocío Carrasco. Su primera aparición la hizo con un maletín donde aseguraba tener muchísima documentación que ayudaría a desacreditar a la hija de Rocío Jurado. Sin embargo, la peluquera no respondió a ninguna pregunta, no aportó ningún documento y ni siquiera fue capaz de reconocer el más mínimo error.

Como no podía ser de otra manera, Jorge Javier le echó en cara este hecho: "Se te ha pillado en innumerables mentiras". "Igual que a ti", le respondió la peluquera. "Dime una mentira que haya dicho yo", le pidió el presentador. "Dime tú una mentira que haya dicho yo", le invitó ella, evadiendo la pregunta. "Para empezar, por ejemplo, lo de las eses. Luego lo del reparto particional", expuso Vázquez ante la invitada. "Eso es mentira. Habrás mentido tú, yo no. ¿En qué he mentido si no me habéis dejado terminar lo que pasó aquella noche? Lo recuerdo otra vez", intentó responder ella al verse totalmente acorralada y sin ningún tipo de argumento. "Raquel, ya no cuela. Lo que pasa es que como estás totalmente acorralada estás faltando al respeto. Has quedado como una indocumentada, como una persona que está totalmente alineada con el ser, que te maneja, que te manipula y que te utiliza para destrozar a Rocío Carrasco como ha hecho con tantas otras personas. Eres otra de sus víctimas y tú te has dejado", le reprochó Jorge Javier.

Una tensa entrevista que dividió a la audiencia entre los que apoyaban a Rocío Carrasco y aquellos que pensaban que Raquel Mosquera había sido víctima de una encerrona.

Ahora, la peluquera ha vivido un disgusto más... Un equipo de ‘Fiesta’, el programa que presenta Emma García en las tardes de los fines de seman, se acerca hasta el cementerio de Carabanchel donde yacen los restos de Pedro Carrasco. Allí nos encontramos con su lápida, donde han aparecido cuatro fotos. Dos de ellas tienen dos inscripciones falsas, lo que nos lleva a afirmar que el lugar ha sido profanado.

Las fotos que aparecen pegadas en la lápida muestran al boxeador junto a Rocío Carrasco y a Rocío Jurado. En dos de ellas hay textos como si fueran escritos por su hija. Las palabras están escritas como si ese mensaje lo hubiera escrito Rocío, pero cuestionamos su veracidad. Las imágenes no muestran nada de la vida de Pedro Carrasco junto a Raquel Mosquera, y todo apunta a que las han podido pegar fans de Rocío Carrasco, algo que algunos colaboradores catalogan como “macabro”. Rocío reacciona ante estas inscripciones, ¿es ella su autora? Alejandra Rubio ha podido hablar con Rocío Carrasco, que niega tajantemente haber sido ella quien ha pegado esas instantáneas en la tumba de su padre, y mucho menos ser la autora de esas palabras: “Ella no tiene ni idea de la existencia de estas fotos. Aunque parece que está firmado por ella, no es así”.

Todos cree que ha sido cosas fans de Rocío y ‘antifans’ de Raquel Mosquera que “se han extralimitado”, según Alba Carrillo. “Que a los muertos los dejen en paz. Hay que dejar las tumbas tranquilas”, llega a decir la colaboradora Beatriz Cortázar al respecto.