Mediaset no para de buscar formas de buscar audiencia. La cadena saca muchos programas que funcionan, pero otros, se quedan en la orilla.

Parece que Telecinco no tira la toalla con 'Pesadilla en El Paraíso'. A pesar de su rotundo fracaso en términos de audiencia, tanto en sus galas como en los debates y programas de access prime time, la cadena de Mediaset ha vuelto a hacer un replanteamiento el reality por enésima vez para intentar relanzarlo.

La última novedad impulsada, las galas en directo y la participación de los espectadores para expulsar a los concursantes, parece que de momento no han tenido el efecto esperado. Sin embargo, la dirección tiene un nuevo as bajo la manga: la entrada de nuevos famosos de manera inminente.

Según ha contado Carlos Sobera, su presentador desde Madrid, cuatro nuevos personajes conocidos entrarán como concursantes a convivir en la granja de 'Pesadilla en El Paraíso'. Será el próximo miércoles, en la gala en directo en la que habrá nominaciones y la segunda expulsión por parte de la audiencia.

De momento, se desconoce quiénes serán los famosos que aceptarán la propuesta de Telecinco y de la productora Fremantle para convertirse en concursantes de un espacio que, además de no haber funcionado, ya se encuentra muy avanzado en el tiempo, lo que limita las posibilidades de convertirse en ganadores.

Pero ayer, en una de sus galas, Raquel Lozano, la ex de Omar Sánchez, llegó para anunciar su boda. Sin embargo, un gazapo en un tuit de Telecinco dio a entender todo lo contrario.

Raquel Lozano habla de su boda con Carlos Lozano en #PesadillaDebate11 https://t.co/Zs9Ly4Jum7 — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) 20 de noviembre de 2022

En vez de escribir Carlos Sobera, el presentador, la cuenta oficial del reality escribió Carlos Lozano, lo que desató las risas del público.

Carlos Lozano se confiesa sobre su identidad sexual

El Deluxe siempre nos regla momentazos. Ayer, Carlos Lozano se sentaba en la silla para responder a las preguntas del polígrafo del famoso programa de la noche de los viernes en Telecinco.

Y es que Lozano está viviendo un momento pletórico. Ha vuelto a la pantalla y lo ha hecho con una sección propia en 'Sálvame Diario' y lo cierto es que su presencia en el programa está dando mucho de qué hablar. El presentador, que ahora está alejado de polémicas, ha hablado para los micrófonos de Europa Press y nos ha desvelado cómo está su vida en estos momentos.

El presentador se deshace en halagos hablando de su hija y se muestra orgulloso por cómo está llevando su adolescencia: "Estoy muy orgulloso de mi hija, la adolescencia es muy suave, es muy madura para la edad que tiene, muy inteligente y ahora se va a Inglaterra a estudiar, estoy deseando, muy bien", eso sí, espera que no participe nunca en los medios de comunicación: "De los medios espero que se mantenga al margen o no, que sea normal, los medios son para los que les gusta los medios. Si a ella no le gustan que no entre en esta ruleta".

Aunque por el momento no está enamorado, Carlos no descarta en un futuro cercano encontrar de nuevo el amor como tantas veces le hemos visto: "Yo soy feliz siempre, desde que me levanto hasta que acuesto. El programa me ha dicho que me va a buscar una novia. Si lo hacen con respeto y educación yo me presto a conocer gente".

Sin embargo, hace un tiempo en el polígrafo, el programa le preguntó si se había acostado con algún hombre por conseguir un trabajo, dando este como respuesta una negativa. Pero el polígrafo no miente, y aseguró que el presentador de las tardes de Sálvame no estaba diciendo la verdad. El lo negó rotundamente, por lo que despeja las dudas sobre su orientación sexual.