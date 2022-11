Joaquín Padilla ha vuelto a concentrar la mirada de la audiencia en torno a él. El cantante de La Ruleta de la Suerte y ex del grupo Iguana Tango lleva amenizando los momentos entre panel y panel del programa de Antena 3 desde sus inicios. Junto a Jorge Fernández, el presentador, se han convertido en las dos caras conocidas del formato, junto a Laura Moure, la actual azafata. Padilla interpreta junto a su banda canciones de todas las épocas y géneros musicales acordes al panel en juego, lo que llama especialmente la atención de los espectadores, que posteriormente se lanzan a comentarlo en redes.

Y es que La Ruleta de la Suerte se ha convertido en uno de los programas más longevos de la televisión española. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte a la que se somete. De hecho, tal es su popularidad que la mítica serie de dibujos animados “Los Simpsons” pasó a Neox, donde continúan emitiéndose sus últimas temporadas.

Las redes se han llenado las últimas horas de un vídeo del cantante interpretando una de las canciones más populares de los últimos tiempos, la conocida como “Quédate” de Quevedo. Unos meses después de su lanzamiento y llegada al número uno mundial, la canción ha tenido su propio panel que uno de los concursantes no ha tenido problema en resolver. Padilla se lanzó a cantar la que fue la canción del verano después de leerse la solución, una de las frases más coreadas de la canción: “Quédate que las noches sin ti duelen”. La audiencia ha reaccionado a través de los comentarios, donde no solo se han hecho chistes sobre la situación, sino que también se ha defendido al cantante. “A ver si os pensáis que él elije la canción, le ha tocado cantar esa porque formaba parte de un panel, además ni se la sabía, se ve claramente que la está leyendo”.

CHICAS SLQNWKWJIJ ESTOY DANDO VOLTERETAS pic.twitter.com/1VBD7jmpPd — alba (@ramonicahall1) 27 de octubre de 2022

El momento "tierra trágame" de la azafata de La Ruleta de la Suerte

Laura Moure se puso frente a las cámaras del programa durante el verano para jugar al famoso juego del “yo nunca” junto a Jorge Fernández. Así, ambos han respondido preguntas sobre el verano: ¿han tenido alguna vez un amor de verano?; ¿han cantado alguna vez la canción del verano a pleno pulmón en el coche?; y unas cuantas más que ambos han respondido sin tapujos. Aunque el momento más llamativo ha sido durante la última pregunta: A mí nunca me han cantado "a por el bote" por la calle en verano. La respuesta de Jorge Fernández ha sido inmediata: "diría que ojalá no me cantaran". "Es un momento de tierra trágame porque se da cuenta todo el mundo", añadía Laura Moure.