Todavía digiriendo el fin de su docuserie y todo lo que ha significado para ella contar tanto en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' como en 'En el nombre de Rocío' lo que llevaba dos décadas callando, Rocío Carrasco está de nuevo en el ojo del huracán mediático. Y es que alguien - cuya identidad se desconoce - ha 'profanado' la tumba de su padre intentando atribuirle a ella un acto tan fuera de lugar como macabro.

Tal y como ha revelado el programa 'Fiesta' y han podido confirmar las cámaras de Europa Press, en la lápida de Pedro Carrasco en el cementerio de Carabanchel, en Madrid, han aparecido cuatro fotografías del recordado boxeador junto a su hija y a su primera mujer, Rocío Jurado, con mensajes escritos en nombre de su hija: "Hace un tiempo que no os veo con mis ojos, pero en mi mente y en mi corazón estáis igual de presentes que siempre. Papá, ya estáis mamá y tú juntos nuevamente. Ahora, ser felices. Os quiere, vuestra hija Rocío Carrasco Mohedano" reza uno de ellos; "Saber que ya no estás me parte el corazón. Eres alguien a quien siempre voy a extrañar y llorar. Nos haces mucha falta, mi querido padre, eso lo sabes de sobra. Solo te pido que nos envíes la fuerza necesaria para que el desasosiego no sea insoportable, por favor te lo pido. Te quiere tu hija Rocío Carrasco" leemos en el segundo.

Un suceso cuanto menos escalofriante con el que la hija de Pedro Carrasco ha asegurado en 'Fiesta' que no tiene nada que ver, como revelaba Alejandra Rubio tras ponerse en contacto con ella: "No tiene ni idea de la existencia de estas fotos. Aunque parece que está firmado por ella, no es así", ha puntualizado.

Entre las teorías que circulan sobre esta 'profanación' de la tumba del boxeador, hay una que cobra más fuerza; y es que habrían sido algunos fans de Rocío Carrasco quienes, buscando atacar a Raquel Mosquera - viuda de Pedro y con quien su hija mantiene una guerra mediática con cruce de demandas incluidas - habrían pegado las fotografías en la tumba y habrían dejado esos mensajes de los que, como ha dejado claro, la mujer de Fidel Albiac se desvincula completamente.