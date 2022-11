Las redes parecen haberse calmado en cuanto a la ruptura entre Risto Mejide y Laura Escanes. Sin embargo, no dejan de protagonizar titulares y comentarios en Internet. Ahora, el foco está puesto en cómo ambos rehacen su vida y los supuestos nuevos romances, como le ha venido ocurriendo a Escanes todas estas semanas.

Más allá de todas estas cuestiones sentimentales, la creadora de contenido sigue haciendo su vida y acudiendo a eventos en los que elude este tipo de preguntas. Hace poco acudió a participar en el podcast de Club 113, un canal perteneciente al equipo de e-sports Heretics y presentado por los creadores de contenido Goorgo, Nil Ojeda y Werlyb. Allí contestó a preguntas y conversó con los presentadores sobre la fama, las infidelidades, temas de actualidad, su pasado, etc. Sobre todos los titulares que ha acaparado estos meses, ha dado su opinión. “El otro día un periodista me decía si me creía una actriz internacional. No es que me lo crea, es que estáis hablando de mí en la tele, en las revistas… Esto me hace protegerme más y vigilar todo lo que digo”.

Escanes también ha querido hablar sobre los fotógrafos que la persiguen a diario, para los que tiene un truco que aprendió de otro famoso. “Uno es ir siempre vestido igual y así no saben de cuándo es la foto. Otra es meterse en parkings”. Con respecto a las preguntas sobre su pasado, la influencer admitía que sí que cambiaría algunas cosas. “En los momentos buenos es maravilloso compartirlo todo, pero en los momentos malos cuanto más sabe la gente más daño te pueden hacer”. En este punto, confesaba lo que haría si tuviera una nueva pareja: “No la volvería a mostrar en redes de la manera en que lo he hecho hasta ahora”.

En cuanto a la experiencia de ser madre, Laura Escanes les confesó a los miembros de Club 113 que había sido “lo más heavy que había vivido”. “Lo que vivo todos los días no lo puedo explicar, lo que se siente no tiene sentido”. Igualmente, esto le ha creado muchos miedos: “Todo lo que haga, diga o lo que sea le puede influir a ella de alguna manera, me castigo mucho también porque nadie te enseña a hacerlo lo mejor posible”. La creadora de contenido se abrió por completo en cuanto a sus emociones: “si la cagas lo haces con lo que más te importa en el mundo”.

Pero ayer, tras todas las declaraciones, Laura Escanes aclaró que no vive sola. Lo hace j8unto a su hija Roma (cuando la tiene), pero no comparte piso con ningún novio.