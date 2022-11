Carlota Corredera explota. Lo ha hecho, además, delante de un micrófono para denunciar las situaciones de acoso que padece a través de las redes sociales. "Si no le gusto, no me siga, señora", ha denunciado, sobre los comentarios que recibe.

Carlota Corredera ha hecho esta afirmación en el podcast de "¡Menudo cuadro!". "Tengo compañeros que dicen que va en el sueldo", dijo sobre los insultos y amenazas que le llegan a través de las redes sociales. Antes de abundar: "Bueno, en el sueldo va que sepas y te conste que la gente tiene redes para hacer público lo que opina de su trabajo. Va en mi sueldo que te guste o no te guste, pero no que ejerzas violencia contra mí porque soy mujer, gorda, gallega, madre o feminista".

La crítica y defensa de la presentadora de "Quién es mi padre" no quedó ahí: "Si no te gusta mi trabajo, fantástico. Hay gent que me dice: 'No te soporto'. Pues si no le gusto, no me siga señora. Yo qué le voy a hacer".

Carlota Corredera es actualmente la presentadora de "Quién es mi padre", un programa de Telecinco en el que personas afirman ser hijos no reconocidos de algunos personajes famoso. La gallega ha llegado a este espacio medio año después de su salida de "Sálvame". La dirección del programa del corazón decidió prescindir de ella tras la caída de audiencia del que en otros tiempos fue el programa más visto de las tardes en España.

Tras el estreno de "Rocío, contar la verdad para seguir viva", la docuserie en la que Rocío Carrasco contaba los pasajes más turbios de su vida de los que culpaba, fundamentalmente, a su exmarido, Antonio David Flores. Por este motivo Telecinco decidió prescindir de los servicios de Antonio David Flores.

Esta decisión supuso un cisma en la audiencia, que se dividió entre partidarios de Rocío Carrasco y defensores de Antonio David Flores. Los segundos pasaron a considerar a Corredera como la enemiga pública número uno y comenzaron a boicotear los programas del "Universo Sálvame". Esto se tradujo en una caída en las audiencias de la que Corredera salió malparada.

Ahora está inmersa en un nuevo capítulo en su vida profesional. Eso sí, ligada a Telecinco.