Y se hizo la luz en Vigo. Pasaban las 19.00 horas cuando el alcalde, Abel Caballero, pulsó el botón para hacer brillar los 11 millones de luces LED en Porta do Sol, arropado por su equipo de gobierno. “¡Y empezó la Navidad en el planeta!”, pregonó poco después de completar la cuenta atrás desde 10 en inglés, castellano y gallego, en este orden.

Y ‘Sálvame’ ha querido repetir el gesto, eso sí, a pequeñísima escala: “Queremos arrancar nuestra Navidad con nuestro encendido de las luces”, decía Adela González que, junto a Terelu Campos y los colaboradores de ‘Sálvame’, se dirigían al pasillo. Allí, les esperaba una decoración “condensada” y, tras una cuenta atrás, se producía el encendido de las luces que se limitaban a la cabina que en muchas ocasiones preside el programa. PUBLICIDAD “¿Has visto qué despliegue?”, bromeaban las presentadoras con Belén y, tras una cuenta atrás, se hacía la luz: “Esto me encantaría en mi casa!”, gritaba Lydia Lozano, que se quedaba en el interior de la cabina como si de una discoteca se tratara.

el programa ha dado comienzo su emisión de esta forma más navideña. Un momento mágico que ha tardado poco en ser eclipsado por la critica de los usuarios al ver a los colaboradores que acompañaban a Terelu y Adela.

Sale a la luz el nombre de las dos colaboradoras de Sálvame a las que Rafa Mora trataba de "hundir"

Rafa Mora ha vuelto a estar en el punto de mira y el programa Fiesta, que presenta Emma García se ha visto obligado a consultar con la abogada del espacio para mostrar unas polémicas imágenes que han llegado a su poder. Emma García comenzaba el ‘Fiesta’ reunida con la dirección del programa junto a Teresa Bueyes, abogada, ya que habían recibido unas brutales y comprometedoras imágenes de un colaborador de uno de los programas de Mediaset.

Tal era la gravedad de las imágenes que Teresa tuvo que abandonar el programa para consultar su emisión con el equipo de abogados de Mediaset. “Yo no os puedo decir si como abogada del programa que esto se puede emitir porque me arriesgaría muchísimo”, aseguraba Teresa Bueyes. Antes de terminar el programa y tras estar toda la tarde decidiendo sobre qué hacer y cómo actuar con estas delicadas y comprometedoras imágenes, Emma García volvía a hablar con teresa Bueyes, abogada del programa, que ya tenía una decisión:

“La consideración y decisión final a la que hemos llegado es que no se van a divulgar estas fotografías, no queremos destruir la imagen de esta persona porque creemos que 5 minutos en la vida de una persona no representan el todo. Esto sería destruir literalmente a una persona y, creo, debe ser él o ella quién de la conformidad para emitirlas”.

Tras la decisión, en el plató de fiesta se debatía sobre el asunto y se especulaba sobre quién podía ser el protagonista.

Finalmente, Sergio Garrido, fotógrafo y el propietario de las imágenes, desvelaba el nombre del protagonista que causaba gran estupor en el plató: Rafa Mora. Tras desvelarse el nombre, Iván González desvelaba que había tenido la oportunidad de hablar con Rafa Mora. El colaborador del programa ha contado todo lo que sucedió la noche donde se produjeron las fotos y donde Rafa iba “pasado de copas”.

En Fiesta han seguido tratando este tema. Sergio Garrido no se ha tomado nada bien la reacción de Rafa Mora ya que, como él mismo asegura, en ningún momento tuvo la intención de publicar las imágenes: "Esas fotografías llegan a mi poder a través de un familiar y lo primero que hago es enseñárselas a la dirección del programa para el que trabajo ('Fiesta'), no tuve la intención de sacar provecho económico de esa situación tan complicada". Le ha lanzado una advertencia al que hasta ahora era uno de sus amigos: "No pensaba decirlo pero me has obligado, yo sí que te he ayudado muchas veces a ti como cuando vendes a tus compañeros de 'Sálvame' o cuando me preguntas sobre ellos para sacar provecho, así que más te conviene estar calladito"..

Además, es un reportaje que ha elaborado el programa, ha salido a la luz que Rafa Mora habría contactado con Garrido para tratar de sacar información sobre dos compañeras de Sálvame, Lydia Lozano, por la que habría preguntado "cuánto habría cobrado por una foto" y Gemma López, por la veracidad de sus "robados" en la playa,