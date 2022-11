First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Pero no es lo único que hace del formato algo único. Carlos Sobera, presentador del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas, que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. Sin embargo, él no suele pasar desapercibido durante las citas, ya que, debido a su papel de celestino, suele participar activamente e intermediar entre los comensales para que las cosas salgan bien y haya una conversación medianamente fluida.

Pese a ser bastante reconocido, hay veces que los invitados a pasar por el plató no saben realmente con quién están tratando. Macarena acudía al programa a encontrar el amor, preferiblemente en un “malote”. “Yo debo tener esos momentos de picardía; te vacilo, me vacilad... Hay que tener de todo en la pareja, sino se aburren. Es verdad eso de que a las mujeres nos gustan los malotes”, contaba fuera de plató”.

Es cocinera y recepcionista, tiene veinte y lleva un tiempo viviendo en Manchester. Una vez en el bar, la comensal se dirigió al presentador para preguntarle directamente: “Oye, ¿tú eres Karlos Arguiñano?”. Ante la negativa de Sobera, Macarena contestaba: “Me sonaba de algo, ¿este es el que cocina o el que no cocina?”. Cuando el presentador le preguntaba sobre los programas de televisión española que consumía, se llevó una gran sorpresa. “De Mujeres y Hombres no salgo”, dijo la comensal, que provocó que Carlos Sobera se llevara las manos a la cabeza: “¡Pero si hace dos años que se acabó!”.

La peor cita de First Dates

Todo comenzó en el programa "Martínez y hermanos" que presenta Dani Martínez en Movistar. De presentador a presentador, el leonés preguntó al vasco por cuál era la peor cita que habían grabado en el programa. Fue ahí donde Sobera se explayó, en el caso de una cita entre dos chicos. "Uno era muy de derechas y otro muy de izquierdas. El de derechas llegó en plan modosito. Llegó el de izquierdas y le dijo: '¿De qué partido eres?' 'Pues de tal'", comenzó explicando el presentador, que dijo que a partir de ese momento los ánimos se caldearon: "La que se pudo organizar. A los dos minutos tuvimos que cortar".