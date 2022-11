Un ex compañero ha cargado brutalmente contra Jorge Javier a través de sus redes sociales. El ex tertuliano no se ha cortado un pelo en revelar varios datos sobre el presentador.

Jorge Javier Vázquez está ante uno de los retos más importantes de su carrera. Así lo ha asegurado él mismo, al confesar que está "nervioso". Pese a presentar todos los días en riguroso directo uno de los programas más vistos de España, haberse subido a los escenarios de media España y llevar varios libros escritos, el catalán reconoció que lo que hizo esta semana le genera hasta cierta ansiedad. La confesión la ha hecho a través de sus redes sociales. "Lo reconozco, estoy nervioso. 'Antes del olvido' es mi libro más personal. El libro donde más desnudo me quedo. Mi libro más atrevido pero a la vez más tierno. El 9 de noviembre, ya estará en todas las librerías, mientras tanto, sesión de firmas para reducir la ansiedad", ha escrito en su cuenta oficial de Instagram, acompañando un vídeo en el que se le puede ver signando varios ejemplares. "Antes del olvido" es la tercera publicación de Jorge Javier Vázquez. Antes se había lanzado al mercado editorial con "La vida iba en serio" (2012) y "Último verano de juventud" (2015). Ahora, el 9 de noviembre, lanzará su nuevo trabajo que, como los anteriores, será publicado por Planeta. Jorge Javier Vázquez debutó en la televisión nacional en 1997 en "Extra rosa". De allí pasó, entre otros, por "Sabor a ti", "Hormigas Blancas" o "Aquí hay tomate", hasta que en 2009 se puso al frente de "Sálvame", donde sigue. Compagina este trabajo con apariciones en otros programas como "Supervivientes", "Secret Story" o "Gran Hermano". Es, sin lugar a dudas, el presentador estrella de Telecinco. Pero ahora, ha sido Antonio David el que le ha querido dedicar un vídeo: "Se te acabó el tiempo, Jorgeja", se titula. En este fragmento, el ex guardia civil asegura que tiene fuentes que le han reconocido que el presentador ha cobrado "al rededor de 39 millones de euros" en su paso por Sálvame.