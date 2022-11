Nunca es mal momento para celebrar cualquier tipo de evento. Los hay que, incluso, adelantan las navidades más de dos meses para comenzar los preparativos nada más terminar Halloween y encadenan de esta forma una celebración con otra. Los adornos y los dulces no son la única forma de ambientar noviembre de cara a las fiestas, aunque estos días las tiendas dan una pequeña motivación a sus clientes con la celebración del Black Friday. Más allá de los regalos, estas fechas invitan a disfrutar de los momentos para relajarse, y una manera perfecta para hacerlo es disfrutando de un maratón de películas y series.

Las plataformas de contenido audiovisual saben aprovechar el tirón de la Navidad para estrenar y colocar en lo más alto de su catálogo todo tipo de producciones ambientadas en estas fechas y dirigidas para todos los públicos. Hay quien decide elaborar sus propias listas dejando bien claro cuáles prefieren ver, aunque otros se dejan llevar por las recomendaciones que hace precisamente Netflix. No es su única estrategia para fidelizar a sus usuarios, pues suelen estrenar nuevos títulos relacionados cada año para no perder suscriptores. Algunos usuarios, incluso, apuestan por compartir sus objetivos para ofrecer alternativas a aquellos que no tienen tiempo para hacerlo.

La infinidad de películas que conviven en el catálogo con esta temática dejan espacio de sobra para elegir la que mejor se amolde a los gustos de cada uno, aunque hay algunos títulos que, bien por ser clásicos o bien por ser nuevos, acaban destacando. Estas son algunas de las producciones navideñas más populares de Netflix:

Navidades blancas: dos amigos vuelven de la Segunda Guerra Mundial y comienzan una carrera como cantantes y bailarines. En su viaje acaban encontrándose a un viejo conocido al que tendrán que ayudar a reflotar su negocio.

Crónicas de Navidad: dos niños intentan cazar a Papá Noel, pero su plan se acaba truncando y se ven obligados a ayudar a la entrega de los regalos para no estropear la Navidad.

La familia Claus 1 y La familia Claus 2: continúa la historia de la primera película, también disponible en Netflix. Jules, el nieto de Papá Noel, debe sustituir a su abuelo en el reparto de regalos, pero le llega una carta que le encomienda una nueva misión.

Klaus: un cartero destinado al Círculo Polar Ártico descubre que Papá Noel está escondido. A partir de este momento, comienza una nueva aventura para traer de nuevo la felicidad a su remota localización.

Navidad contigo: una famosa cantante encuentra la oportunidad de enamorarse cuando una pequeña seguidora quiere conocerla.

Una cenicienta moderna: Un deseo de Navidad. Basada en la clásica historia de La Cenicienta, Kat quiere convertirse en una estrella musical, pero su madrastra no se lo permite y se ve obligada a trabajar como cantante elfo.