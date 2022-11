Nueva temporada de "Pesadilla en la cocina" y nueva decepción en el restaurante. O, al menos, eso es lo que se intuye al leer algunas de las críticas de los comensales al establecimiento por el que pasó Alberto Chicote con su equipo. "Decepcionante" o "muy caro", son algunas de las críticas vertidas por los comensales.

Il Fogon della Toscana es una restaurante italiano ubicado en Viladecans. El local, con grandes posibilidades, no funciona por problemas entre el personal. El que más dificultades pone es el propietario, Antonio. La tensión entre la plantilla es tal que en un momento dado Antonio y Remedios, su mujer y socia, comienzan a gritar en medio de un servicio. "Si no estáis a gusto, coged y os marcháis", llegó a gritar el dueño a los trabajadores.

Finalmente, y tirando sobre todo de fibra sensible, Chicote y su equipo logran reconducir la situación. Y pese a que se fueron dejando todo listo para que el restaurante siga viendo en popa, no parece que sea del todo así. Al menos a juzgar por los comentarios dejados por los clientes en redes sociales.

"La verdad que no me cuadran los comentarios con lo que nosotros comimos, pedimos una pizza cuatro estaciones y me vinieron los productos a porciones en plan Ikea, mónteselo usted mismo. Los productos, crudos; la masa, poco hecha... Antes de que fuera Chicote algunas pizzas estaban buenas, pero ahora para nosotros es una gran decepción", se puede leer en una de las valoraciones más recientes.

"La experiencia no ha sido buena. Sitio poco agradable y de esos que curiosamente no funciona el datáfono. Qué casualidad. Así es que vete a sacar pasta y paga recargo, la pasta no estaba mal, pero no merece la pena", señala otro cliente.

Eso sí, no todo son malas críticas para el restaurante. "Muy buen servicio y comida", "la comida tiene buen aspecto y sabe bien", "gracias por el buen trato y la comida, volveremos", aplauden algunos clientes que pasaron por el restaurante en las últimas semanas.

Plataforma de afectados de "Pesadilla en la cocina"

La repercusión del programa de Alberto Chicote en La Sexta ha sido tal en el mundo de la hostelería que varios de los dueños de restaurantes que fueron protagonistas de su programa fundaron hace meses una asociación de “víctimas” de Pesadilla en la Cocina. Estos hosteleros aseguran que en el programa todo se exageraba y que en ningún caso se daba una imagen real de lo que pasaba en el interior de los locales que iban tan mal que tenían que llamar a la televisión para intentar rescatar sus negocios. Sea como fuere dicen los hosteleros que siete de cada diez de los negocios visitados por este chef que presenta uno de los formatos más vistos de la televisión en España acaban cerrando sus puertas.