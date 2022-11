Netflix continúa en su lucha por no perder suscriptores a base de recopilar nuevos estrenos. La plataforma está aprovechando la cercanía a la Navidad para llenar su catálogo de nuevas apuestas que inviten a pasar las tardes en familia frente a la televisión.

Pero no todos los espectadores requieren del estreno de nuevos títulos constantemente para disfrutar del cine. Algunos necesitan recuperar clásicos de la historia. Es por eso que Netflix y otras plataformas, a la par que apuesta por desembolsar gran cantidad de dinero en estrenos, lo hace para incluir películas anteriores a la aparición de las plataformas de contenido de pago, de las que se veían en el cine.

Las series y películas de estreno son en realidad las que nutren la mayoría de las ocasiones la plataforma. Los catálogos se llenan de títulos originales producidos por cada empresa, nutriendo con contenido de todos los países y en gran variedad de idiomas. Esta vez, el estreno de esta cuarta temporada se realizará en dos tandas. “You” volverá con nuevos episodios a partir de 2023.

La serie sigue las aventuras de Joe Goldberg, un psicópata incapaz de luchar por sus instintos que busca cumplir con una vida perfecta y encontrar a la mujer de sus sueños. La primera parte verá la luz a partir del 9 de febrero y la segunda justo un mes después, el 9 de marzo. Esta nueva temporada tiene una nueva ambientación, ya que su protagonista abandona Estados Unidos para mudarse a Reino Unido. Así lo ha anunciado Netflix a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter: “Joe Goldberg se lleva su... equipaje, digamos, al otro lado del charco”. En la nueva trama, por tanto, se perderán de vista los viejos escenarios que Goldberg frecuentaba, tales como la vieja librería y el sótano donde todo empezó.

You dio el salto a la plataforma en el año 2018 y en seguida se coló entre las series favoritas del público. La gente parece esperar esta última entrega con muchas ganas, tal y como han parecido reflejar en los comentarios. “Qué ganas de verla. Me han encantado la 1ª, 2ª y 3ª temporada…”. Otros, sin embargo, parecen estar deseando que llegue ya su final: “¡Darle un final digno a las series, cansa que sigáis alargando seréis que ya aburren y otras no las termináis por las políticas fascistas que os cortan el grifo!”