El programa 'FIESTA' ha comenzado con una noticia que ha hecho temblar los cimientos de Mediaset y es que, tal y como ha contado la propia Emma García, en la fiesta que se celebró en la noche del viernes por la productora Unicorn, dos colaboradores de televisión se liaron delante de todo el mundo. Minutos más tardes, la comunicadora explicaba que se trataba de Jorge Pérez y Alba Carrillo.

Jorge, que se encuentra en plató ha dejado claro que "antes de saber qué iba a pasar en el programa, yo se lo he contado a mi mujer" y ha asegurado que "hay varios vídeos, los he visto todos" y también que ha sido "consciente de que me estaban grabando, he trabajado mucho en la calle y sé cuando una persona se graba a sí misma para grabar lo de atrás".

El colaborador ha explicado que "con Alba tengo una relación excelente, somos una pareja que siempre hemos tenido ese feeling, pero siempre con un respeto por parte de ambos" y ha querido desmentir que se haya 'liado' con su compañera: "claro que lo niego, además contundentemente".

En cuanto a qué le ha parecido a su mujer, Jorge ha asegurado que "a ella no le ha gustado". Jorge ha asegurado que no se besó con Alba y que, aunque en los vídeos parezca que sí se estaban besando, no es cierto. Marta López ha entrado en directo en el programa y ha asegurado que solamente vio tonteo, pero en ningún momento se besaron.