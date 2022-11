María Patiño ha recibido una amenazada de muerte. La tertuliana y presentadora ha sido amenazada a través de las redes sociales por un perfil anónimo. "Estás buscando el odio continuamente. Lo que mereces es una pistola en la boca", le han escrito. Para denunciarlo, la periodista lo ha compartido a través de sus redes sociales.

Por lo que se ve en un pantallazo publicado por María Patiño, todo tuvo lugar en Twitter. Fue allí donde un usuario con el nick OlgaGanadorasu1 la amenazó de muerte. "Estás buscando el odio continuamente. Lo que mereces es una pistola en la boca y así a ver si te deja la vida de los demás. Y no me escodo. Si quieres te hago una videollamada. Y así te lo digo personalmente", le escribió.

En clara señal de denuncia, María Patiño hizo una captura de pantalla del mensaje y lo publicó en su cuenta oficial de Instagram. No escribió ningún texto acompañando la imagen, pero no hace falta. Sin ningún género de dudas se trata de una grave situación de acoso.

y ayer, durante la emisión de En el Nombre de Rocío, María Patiño no se quiso quedar callada. "La policía va a tomar medidas sobre los ataques que estamos recibiendo por cuentas que domina Antonio David Flores. Aquí tonterías ninguna y me voy a defender. Hablaré largo y tendido sobre el tema, pero te juro que esto no e va a quedar aquí".