Karlos Arguiñano es una de las figuras más reconocidas de la televisión española. El cocinero lleva muchas décadas al frente de su programa de cocina diario y entreteniendo a los espectadores con su característico humor.

Pero no es la primera polémica que tiene por contar un chiste, y no es la primera tampoco que el cocinero de Zarautz se ve obligado a pedir perdón. En esta ocasión, el chiste que ha contado ha tenido repercusión en las redes al ser un tema de especial relevancia en la actualidad. Arguiñano se ha arrancado a contar un chiste sobre el precio de la gasolina. "He llegado al surtidor y he echado 50 euros y la máquina, en vez de decirme hasta luego, me ha dicho hasta mañana".

Los usuarios se lo han tomado, en general, como es, como humor. Sin embargo, algunos otros, aunque a una minoría no le ha parecido bien: "No era el momento, creo que sobraba un poco", comenta un usuario en Twitter.

Tamara Falcó insulta sin contemplación a Carlos III en El Hormiguero

‘El Hormiguero’ ya ha comenzado su temporada número 17. El pasado lunes 5 de septiembre el programa regresó de la mano de Chanel, nuestra última representante en el festival de Eurovisión, donde terminó en una gran tercera posición. A ella le sucedió Sonsoles Ónega, en la que fue su primera aparición televisiva desde que fichara por Antena 3, cadena con la que prepara un nuevo formato del que no han trascendido detalles.

Después de la expresentadora de 'Ya es mediodía' llegó al programa otra conductora del universo Mediaset: Paz Padilla volvió al espacio después de su inesperado despido y posterior readmisión en el grupo. Para finalizar la semana por todo lo alto el programa recibió a Quevedo, el artífice de la canción del verano 2022 y uno de los artistas del momento tras su colaboración con Bizarrap.

Peor ayer Antena 3 presentó durante la mañana la nueva edición de 'La voz' con Laura Pausini, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco. Además, los cuatro coaches se pasaron por la noche por el plató de 'El hormiguero' para hablar sobre las novedades del talent show y pasar un buen rato junto a Trancas y Barrancas. Uno de los momentos más comentados de la noche llegó precisamente cuando las hormigas les propusieron participar en 'Fulgor', una parodia del mítico programa 'Furor'.

Pero ayer estuvo Tamara Falcó. La hija de Isabel Preysler no se cortó un pelo en dedicarle unas palabras a Carlos III tras la emisión del vídeo en el que discute con el servicio: "Imbéciles hay en todas partes", dice Falcó.