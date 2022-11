Este sábado nos quedamos boquiabiertos con la información que Emma García contaba nada más comenzar 'FIESTA'. La presentadora aseguraba que en la fiesta que se llevó a cabo el viernes pasado por la productora Unicorn se habían 'liado' dos colaboradores muy famosos y uno de ellos está casado... sin más dilataciones, soltaba los dos nombres: Alba Carrillo y Jorge Pérez.

Nadie podía imaginarse que entre estos dos rostros conocidos de Telecinco pudiera haber algo más que una amistad, de hecho, el propio Jorge aseguraba ayer en directo que debía de haberse controlado más y que en ningún momento se besó con Alba, pero lo cierto es que los vídeos de esa 'noche de pasión' están ahí y cada uno es libre de ver lo que quiera.

Lo que sí que nos ha llamado la atención son las declaraciones que ambos -por separado- hicieron ante nuestros micrófonos en las inmediaciones del lugar donde se llevó a cabo la fiesta, minutos antes de entrar. Y es que si esta trama se tratase de una película, nosotros ya sabemos cuál sería el título: premonición.

Alba llegaba elegantísima con un vestido negro y un maxi lazo en el escote y se definía ella misma como 'regalo', pero cuando le preguntábamos para quién, ella respondía: "para nadie, yo misma" aunque segundos más tarde afirmaba: "a ver, casados ya no me importa, taraos tampoco me importa, lo de gays sí, más que nada para que ellos también disfruten".

En tono jocoso, Alba nos confesaba que no le importaba ligar con una persona casada o no casada: "yo ya me salto todos mis principios" y atentos, porque la colaboradora iba a pasarlo bien, ya que cuando le preguntábamos por su deseo de volver a ser madre nos contestaba: "hoy no es el día, lo ahogaría en alcohol" de broma.

Si las palabras de Alba dejan a entrever las ganas que tenía de brillar y de darlo todo, lo de Jorge nos deja aún más boquiabiertos ya que cuando le preguntábamos qué motivos tenía él para brindar esa noche, nos confesaba: "brindo por muchas cosas, soy una persona súper afortunada con una familia y unos hijos maravillosos" y añadía: "lo bueno que tenemos tanto mi mujer y yo es que hacemos muy buen tándem".

Pero hoy hemos podido saber el primer mensaje que Alba Carrillo le envió a Jorge Pérez tras la polémica. La modelo le escribió que "siento mucho la situación".