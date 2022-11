Joaquín Prat es uno de los presentadores de moda. El catalán ha llegado hoy a El programa del verano, y en él, ha lanzado una pulla a un compañero de trabajo por utilizar la misma ropa que él.

Cuando terminaba la sección del corazón, el presentador catalán ha mandado el siguiente mensaje: "Dile a Frank que estoy indignado porque le quedan mis chaquetas mejor que a mí". Todos en el plató empezaron a reírse mientras este continuaba: "Está la chaqueta de los cuadritos, le quedan mejor que a mí al tío. Bueno, a mí esa chaqueta me queda un pelín pequeña...".

En una de estas, la realización del programa ha insertado unas imágenes de Blanco en la pantalla con la ropa que usa Prat: "Mira, esa chaqueta la he llevado yo. Mira, me alegro que la haya llevado Frank porque a mí no me gustaba", lo que ha provocado las carcajadas de los presentes.

El hermano de Joaquín Prat vive gracias a las limosnas

Delicados momentos para la familia de Joaquín Prat, en el punto de mira por la entrevista que el tercer hijo del inolvidable Joaquín Prat y Marianne Sandberg, Federico, ha concedido en Canal 8 hablando de la delicada situación que atraviesa. El hermano más desconocido del presentador de 'El programa de Ana Rosa' reside en La Línea de la Concepción (Cádiz) desde hace 9 años y, sin trabajo ni dinero, sale adelante gracias a las limosnas que le dan sus vecinos, con las que tiene para comer y pagar un alquiler.

Desesperado, Federico agradece el cariño y la ayuda de la gente y pide ayuda para encontrar un trabajo - de profesión marino mercante, está dispuesto a trabajar haciendo lo que haga falta - porque, como admite, "estar en la calle pidiendo no es lo mío".

Una comentadísima entrevista en la que Federico también explica que su relación con su familia "es delicada". "Apenas nos hablamos. Es complicado. No estoy contento con ellos" revelaba, dejando entrever la falta de apoyo de su madre y sus hermanos en un momento muy duro para él.

A raíz de estas declaraciones, y a pesar de que siempre han intentado mantener su vida personal al margen del foco mediático, Joaquín Prat y sus hermanas Alejandra y Andrea han roto su silencio y, a través de un comunicado hecho público en sus respectivas redes sociales, han contado toda la verdad de su nula relación con Federico: "Es un adicto".