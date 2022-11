Francisco ha ido a First Dates a buscar a una mujer que le haga compañía y comparta con él los buenos momentos que todavía le quedan por vivir en esta vida. Cuando ha llegado al restaurante más famoso de la televisión se ha encontrado con Victoria, una mujer que le ha parecido perfecta a primera vista. Sin embargo, no se ha sentido correspondido, ya que ella estaba buscando otra cosa bien distinta. A pesar de que tendría un no por respuesta, los dos han decidido conocerse algo mejor y cenar juntos.

Francisco es un hombre que “le falla la rodilla en las pendientes” por eso ha venido con su bastón, así mismo ha contado que está estupendo para volverse a enamorar. Eso sí, ha dicho que no piensa casarse nunca más y quiere conocer a una mujer “libre de cargas, que tenga su pensión”. Por otro lado, Victoria es una mujer a la que le encanta el crochet y ahora se ha enganchado a TikTok, su nieta la llama “abuela ye ye”. Una comensal de First Dates pilla a su pareja mintiendo en plena cita: "Imprescindible verlo" Cuando han estado hablando de sus vidas, Francisco ha confesado que lleva seis años solo, desde que falleció su esposa. Un hecho que se lo hizo pasar muy mal, “Algunas noches me harto de llorar, no pasan ni las moscas” decían. Victoria, por su parte, dice que sola no se siente, porque está rodeada por su familia. En la decisión final él ha querido repetir, ella no, y Francisco ha aceptado su decisión: “No se puede gustar a todo el mundo”.