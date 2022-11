Ayer por la noche, el Deluxe invitó a la hija de Terelu Campos para ser entrevistada ante las cámaras. La madre estaba muer nerviosa por tener que entrevistar a su hija, aunque esta no era la primera vez que aparecía en Televisión.

Rubio ya ha ido varias veces a Viva la Vida, aunque era la primera vez que compartía espacio televisivo con su madre, y menos con esta de presentadora. La entrevista fue muy agradable a pesar de todos los presentimientos de que sería bastante tensa. La hija de Terelu contestó a todo lo que se le preguntó, aunque no fueron preguntas muy complicadas. Pero ella, supo salir airosa.

Pero en un momento de la entrevista, la hija de María Terea Campos le preguntó a su hija que quién creía que no debería permanecer a su lado y por qué. Rubio confesó a su madre que hay varios compañeros suyos de trabajo de los que no se fía, entre ellos, Kiko Hernández: "Es una persona que no aporta nada. No te quiere, mamá", confesó la pequeña de la familia Campos.

Piden la inmediata expulsión de un colaborador de Sálvame al que acusan de cometer varios delitos

Sálvame' ha logrado generar una nueva polémica en plató con la que intentar levantar sus datos de audiencia. Después del comentario homófobo de Rafa Moro a Miguel Frigenti, el protagonista ha sido Kiko Matamoros, que ha estallado este viernes por un vídeo de humor realizado Germán González la semana anterior sobre sus vacaciones con su pareja Marta López Alamo.

"Hay que ser muy mierda para calificar a la gente en función de su edad", le ha espetado al redactor. Profundamente indignado, el colaborador ha sacado los pies del tiesto y ha perdido rápidamente la poca razón que pudiera tener con una declaración homófoba y racista: "A ver si hago yo chistes de maricas y gitanos".

Germán González, uno de los mejores profesionales del espacio, ha asumido que su sentido del humor podría llegar a ser hiriente y se ha disculpado con él: "Le he pedido perdón y puedo que le haya molestado, pero extrapolar esto a que es un odio a la gente por ser mayor o por la edad... Él está en el juego del programa, que es risa y es juego. De ahí a mezclar y decir que él podría hacer chistes de gitanos y de maricones…".

Acto seguido, Matamoros se levantado su silla y ha abandonado el plató tras quitarse el micrófono, algo que no calmó el ambiente en el programa de Telecinco, ya que el enfrentamiento continuó cuando regresó, esta vez al enfrentarse con las propias presentadoras, Adela González y Nuria Marín, y con colaboradores como Laura Fa.