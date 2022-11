Cambios en "Masterchef". La productora del "talent" de cocina ha decidido dar un giro al formato, del que ya se han avanzado algunos aspectos. Lo anunciado no ha gustado a un sector de la audiencia, que han criticado abiertamente la decisión a través de las redes sociales: "Van a quemar el formato; se va a filtrar el ganador".

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el próximo en estrenarse coincidiendo con la navidad.

Entre los cambios anunciados está una renovación de plató, la emisión de dos episodios a la semana y la ampliación de aspirantes. De 15 se pasará a 30, el doble.

Estos últimos cambios no gustaron a un sector de la audiencia, que no dudó en hacérselo saber a la productora a través de las redes sociales. "Van a terminar quemando el formato, ese cambio en concreto no me gusta", "tendrían que renovar el jurado", "con 30 va a haber más cosas de relleno", "ahora correrán más riesgo de que se filtre el ganador", han lamentado a través de Twitter.

Por supuesto, también hay quien aplaudió alguna de las novedades, como el cambio de plató. "Ya hacía falta una renovación", agradecieron.