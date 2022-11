Este sábado conocíamos, gracias al programa 'FIESTA', que Jorge Pérez y Alba Carrillo habían disfrutado de una 'noche de pasión' -a juzgar por los vídeos que han visto la luz de ambos muy cercanos e incluso, besándose- en la fiesta de Navidad de la productora Unicorn. Una noticia que nos llamaba especialmente la atención, pero que confirmaba el colaborador en directo.

Este domingo, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Jorge y nos ha asegurado que "se está magnificando esto de una manera que no es la correcta, pero bueno, con quien tengo que rendir cuentas es con mi mujer" y nos ha confesado que Alicia "no está cómoda. Es una situación difícil para ella porque lógicamente hay una falta de respeto grave por mi parte hacia ella".

Parece que la polémica que se ha originado tras las imágenes ha pasado factura a la relación: "hay heridas que curar, luego esas heridas tendrán que cicatrizar y yo tendré que hacer un gran trabajo para reconquistar a mi mujer". Actualmente, la situación sería muy complicada, pero "nuestros hijos son una prioridad para ambos, pero bueno, al final es lo que te digo, esto es un trabajo por mi parte que tengo que hacer por demostrarla, por quererla, por cuidarla, por darla el lugar que se merece y por supuesto respetarla".

El colaborador se ha mostrado molesto con la actitud de algunos de sus compañeros que han hablado del tema y han afirmado que hay un beso entre ambos: "no hace falta que haya beso para saber la gravedad de los hechos entonces, ¿qué quieren oír, que hay un beso para quedarse más tranquilos? es que no lo entiendo".

Muy respetuoso, Jorge ha asegurado que "al final entiendo que la gente hace su trabajo y es verdad que probablemente yo la palabra 'compañerismo', la acepción que yo tengo de esa palabra sea diferente a la de otras personas. No digo que mejor o peor, cuidado", pero no le gusta la especulación: "que a mí me enseñen de verdad donde se ve un beso de verdad".