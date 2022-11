Rafa Mora no para de acaparar polémicas. Hace unos días, el tertuliano volvió a estar en el punto de mira y el programa Fiesta, que presenta Emma García se vio obligado a consultar con la abogada del espacio para mostrar unas polémicas imágenes que han llegado a su poder. García comenzaba el ‘Fiesta’ reunida con la dirección del programa junto a Teresa Bueyes, abogada, ya que habían recibido unas brutales y comprometedoras imágenes de un colaborador de uno de los programas de Mediaset.

Tal era la gravedad de las imágenes que Teresa tuvo que abandonar el programa para consultar su emisión con el equipo de abogados de Mediaset. “Yo no os puedo decir si como abogada del programa que esto se puede emitir porque me arriesgaría muchísimo”, aseguraba Teresa Bueyes. Antes de terminar el programa y tras estar toda la tarde decidiendo sobre qué hacer y cómo actuar con estas delicadas y comprometedoras imágenes, Emma García volvía a hablar con teresa Bueyes, abogada del programa, que ya tenía una decisión:

“La consideración y decisión final a la que hemos llegado es que no se van a divulgar estas fotografías, no queremos destruir la imagen de esta persona porque creemos que 5 minutos en la vida de una persona no representan el todo. Esto sería destruir literalmente a una persona y, creo, debe ser él o ella quién de la conformidad para emitirlas”.

Tras la decisión, en el plató de fiesta se debatía sobre el asunto y se especulaba sobre quién podía ser el protagonista.

Finalmente, Sergio Garrido, fotógrafo y el propietario de las imágenes, desvelaba el nombre del protagonista que causaba gran estupor en el plató: Rafa Mora. Tras desvelarse el nombre, Iván González desvelaba que había tenido la oportunidad de hablar con Rafa Mora. El colaborador del programa ha contado todo lo que sucedió la noche donde se produjeron las fotos y donde Rafa iba “pasado de copas”.

Y ahora, y tras defender a su amigo Jorge Pérez de los ataques por arte de sus compañeros tras la infidelidad a su mujer con Alba Carrillo, las redes han tirado de hemeroteca. Y es que han sacado una noticia que escribe: "Rafa Mora hace temblar a todos los colaboradores: ¡Ha grabado con un micro oculto sus conversaciones más íntimas!". "Piensa antes de hablar, chaval", escribe un seguidor del tertuliano.