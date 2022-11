Alba Carrillo está en el foco e la polémica como nunca antes. Su esporádico tonteo con Jorge Pérez en la fiesta de la productora de Mediaset es uno de los temas más hablados en la prensa del corazón durante esta semana.

Y es que el pasado domingo, Fiesta ha soltado el bombazo. Tras arrancar la tarde diciendo que dos de sus tertulianos "se han liado", hoy se ha podido conocer otro de los secretos mejor guardados de las fiestas de Unicorn.

Este viernes, multitud de rostros conocidos se dejaron ver en una fiesta navideña que organizaba la productora Unicorn, entre todos ellos pudimos ver a Emma García, muy feliz por poder celebrar de nuevo la vida, atendía a la prensa y nos confesaba cómo se encontraba en este momento.

La presentadora, exultante de felicidad en su primera fiesta con sus nuevos compañeros, nos confesaba que se encontraba "tan contenta, estoy tan feliz" de poder celebrar con el resto de profesionales el trabajo y nos aseguraba que lo más importante en el ámbito laboral es tener un buen entorno: "para trabajar lo que es un lujo verdaderamente es estar en buena compañía y con gente que te hace la vida mucho más fácil".

Emma no tiene duda que de Ana María Aldón está en un buen momento de su vida tras haberse separado de José Ortega Cano y nos desvela qué consejo le ha dado a la colaboradora: "que disfrute, que viva la vida, que aproveche el momento de la mejor de las maneras. Ella dice mucho eso, que no ha hecho muchas cosas por la vida que ha llevado desde joven, ¿no?, que fue madre muy jovencita y quiere disfrutar y quiere vivir, pues fiesta, fiesta".

La comunicadora está preparada para el volumen de trabajo que se le presenta ya casi rozando las Navidades, unas fechas que este año serán, debido a la ausencia de su padre "un poco complicadas", por eso, para el 2023 pide "salud, porque a partir de ahí podemos con todo".

Según Emma García, los dos tertulianos implicados son Alba Carrillo y Jorge Pérez.

Ayer, José Antonio Avilés soltó la bomba en Sálvame. Y es que según él, "acaba de abrirse el melón". "La mujer de Jorge Pérez ya viajaba con anterioridad a Madrid para vigilar a su marido y a Alba Carrillo", aseguró.

Por ello, Alba Carrillo quiso contestar y quedarse a gusto: "Eres esa persona que no ha dicho una verdad en años, pero no es culpa tuya, ya has demostrado muchas veces que no tienes escrúpulos. La responsabilidad es de los que, sabiendo como eres, e permiten trabajar en sus programas. A ver como te montas para demostrar lo que has dicho porque no te voy a pasar ni una más", indicó.

Además, también tuvo artillería para Isabel Rábago, según "AlgoPasaTV", de la cual dijo que, Instigar al odio por redes es de ser muy mala persona. La próxima vez dime donde te pica y te digo como rascarte, pero intenta ser valiente", aseguró.