Con la Navidad a la vuelta de la esquina, son numerosas las empresas que celebran estos días su tradicional cena para festejar, con toda su plantilla, la llegada de las fechas más entrañables del año. Si el pasado viernes era la productora Unicorn la que reunía a sus rostros conocidos en un sarao de altura que pasará a la historia por el 'affaire' de Alba Carrillo y Jorge Pérez, este lunes le ha tocado el turno a los rostros más populares de Mediaset, que se han reencontrado en las instalaciones de la cadena en la popular fiesta anual de presentadores.

Una celebración en la que no estaba permitida la entrada de cámaras, pero de la que han trascendido muchos detalles gracias a las redes sociales de algunos de los ilustres invitados. Invitados que, por cierto, optaron por llegar a la cena en coche, privándonos de ver los looks que escogieron para la noche en la que los comunicadores más destacados de Telecinco y Cuatro se juntan para dar la bienvenida a la Navidad.

Otros, sin embargo, lo hacían andando, como una sonriente Carlota Corredera - espectacular con un traje de pantalón bicolor en blanco y negro - Ion Aramendi, Marta Flich - que hace apenas dos semanas se convirtió en mamá primeriza de la pequeña Berta y que reaparecía con motivo de esta reunión tan especial - o Toñi Moreno, que posó con su habitual simpatía a su llegada a Mediaset.

Ha sido precisamente la presentadora de 'Volverte a ver' la que ha compartido una de las imágenes más comentadas de la cena. Sentada en la misma mesa que Paolo Vasile, Ana Rosa Quintana, Joaquín Prat, Patricia Pardo y Christian Gálvez - como ha revelado la cuenta de Instagram 'Algo pasa Tv' - Toñi no dudaba en confesar que gracias a la copresentadora de 'Ana Rosa' y al ex de Almudena Cid "cree en el amor y no se rinde". Un momento en el que enfocaba a los enamorados a que, tras la sorpresa inicial, reaccionaba intercambiando miradas cóplices y una gran sonrisa, antes de que la gallega diese un cariñoso beso a la andaluza demostrándole así su cariño.

Pero además de por la primera vez que Patricia y Christian acuden a esta cena como pareja, si por algo ha estado marcada la fiesta de Mediaset ha sido por el regreso 'a casa' de Paz Padilla. La humorista, que no pisaba este lugar desde que el pasado mes de febrero abandonó 'Sálvame' tras una brutal bronca con Belén Esteban, ha escenificado su 'reconciliación' con la cadena asistiendo a la cena de presentadores. ¿Nuevo proyecto a la vista?

Pletórica y encantada con su vuelta, Paz compartió varios stories que revelaron quiénes eran sus compañeros de mesa: Carme Chaparro, el equipo de 'Got Talent' - Santi Millán, Paula Echevarría y Dani Martínez - y, para nuestra sorpresa, Adela González, su 'sustituta' en 'Sálvame', con la que no dudó en brindar por la Navidad.

Otros rostros conocidos de la cadena, como María Patiño, Terelu Campos, Emma García o Jorge Javier Vázquez, han sido más discretos y no han compartido ninguna imagen del sarao en sus redes sociales, pero testigos presenciales aseguran que estuvieron presentes y, mientras la presentadora de 'Fiesta' se sentó con las caras de los Informativos, el equipo 'Fábrica de la Tele' ocupó una mesa en la que no faltaron la complicidad y las risas.