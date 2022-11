Coincidiendo con el arranque de la nueva temporada, 'Sálvame' cebó la semana pasada desde el comienzo de la tarde la incorporación de un nuevo rostro a su equipo de tertulianos. Tras camuflar al colaborador entre el público, todos ellos enmascarados, fue eliminando uno por uno a los asistentes hasta que solo quedó en pie el nuevo y polémico fichaje. Este no fue nada más y nada menos que José Antonio Avilés. Pero no fue eso lo más sorprendente que ocurrió en el plató de Sálvame la semana pasada.

Y es que el tema más caliente de la tarde llegó cuando un inspector entraba en el plató a decir que Carmen Borrego debe más de 600.000 euros a Hacienda. La tertuliana, después de negarlo, abandonó el plató muy afligida y con lágrimas en los ojos. "Esto no se hace así, me tendríais que haber avisado antes. Esto que estáis haciendo es difamar a mi familia", aseguraba la hija de María Teresa campos, que ya ha vendido una vivienda y esta no ha quedado registrada, por lo que la deuda, en principio, "ya no existe", aunque según el Estado, está ahí. De no ser cierto lo que dice Borrego, estaría en peligro de embargo.

Pero el pasado fin de semana, Carmen Borrego ha aparecido con su marido y han colgado una foto en las redes en las que se les puede ver visiblemente enamorados: "¡Nos vamos de boda! Enhorabuena Marga y Rafa, estamos encantados de estar en vuestra vida", escribe la tertuliana.