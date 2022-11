Tarde movidita ayer por los pasillos de Mediaset. Tal y como ha contado la propia Emma García, en la fiesta que se celebró en la noche del viernes por la productora Unicorn, dos colaboradores de televisión se liaron delante de todo el mundo. Minutos más tardes, la comunicadora explicaba que se trataba de Jorge Pérez y Alba Carrillo.

Jorge, que se encuentra en plató ha dejado claro que "antes de saber qué iba a pasar en el programa, yo se lo he contado a mi mujer" y ha asegurado que "hay varios vídeos, los he visto todos" y también que ha sido "consciente de que me estaban grabando, he trabajado mucho en la calle y sé cuando una persona se graba a sí misma para grabar lo de atrás".

El colaborador ha explicado que "con Alba tengo una relación excelente, somos una pareja que siempre hemos tenido ese feeling, pero siempre con un respeto por parte de ambos" y ha querido desmentir que se haya 'liado' con su compañera: "claro que lo niego, además contundentemente".

Peor tras toda la polémica, la tarde de Sálvame está cargada de salseo. Y Miguel Frigenti ha asegurado que Jorge Pérez no se separaba de Cristina Porta mientras trabajaban juntos.

¿Quién es Jorge Pérez?

Jorge Pérez fue el gran vencedor de "Supervivientes 2020". Fue una edición que comenzó el 20 de febrero de 2020 y se prolongó hasta el 4 de junio del mismo mes y que estuvo marcada por el confinamiento y la pandemia. Como en anteriores temporadas, se rodó en Honduras y estuvo presentada por Jorge Javier Vázquez, Jordi González y Carlos Sobera. Lara Álvarez fue la encargada de estar en la isla. Incluyó como novedad la retransmisión de un resumen diario de la actualidad de la isla en Mitele.

En esa edición Ana María Aldón acabó en segundo lugar y Rocío Flores en el tercero. También participaron Hugo Sierra, Albert Barranco, Elena Rodríguez, Ivana Icardi, Yiya del Guillén, José Antonio Avilés, Nyno Vargas, Fani Carbajo, Jaime Ferrera "Ferre", Antonio Pavón, Cristian Suescun, Vicky Larraz, Alejandro Reyes y Beatriz Retamal.

Jorge Pérez fue el vencedor tras había sido líder de la primera a la tercera gala y la novena y estar nominado en la octava, de la décima a la decimoquinta y en la fina. Nunca fue Dios y nunca estuvo entre los desvalidos.