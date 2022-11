Un tertuliano de Sálvame se ha querido pronunciar a cerca del tema de la infidelidad de Jorge Pérez a su mujer con Alba Carrillo. Y es que éste lo acusa de lo peor: que todo sea un montaje para sacar "a la palestra" a su mujer y utilizar a Alba Carrillo.

Sálvame es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. Empezó siendo un contenedor en el que hablar de Supervivientes pero la buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del que no solo han salido varios programas especiales como los viernes Deluxe o las cenas de famosos sino que también ha sido una gran cantera para los realitys de la cadena.

De hecho Sálvame ha logrado que se hable de sus contertulios y colaboradores no solo en el propio programa sino en todos los formatos de Telecinco desde los que se emiten de lunes a viernes a los que lo hacen solo los fines de semana.

Es un programa, además, que ha sabido reinventarse con sus diferentes versiones. La última estrategia para ganar público ha sido la de ganar audiencia con dos de las bazas más importantes que tiene el canal: presentadoras como María Patiño o Terelu Campos que desde hace varios meses se emiten a primera hora de la tarde como avance de los contenidos que va a tener el programa después.

Sin embargo la audiencia en los últimos meses no ha seguido a el éxito que se esperaba en el canal. De hecho además del Lemon Tea se han estrenado otros formatos como el Sálvame Tomate para el que se guardaban las mejores exclusivas del programa y que levantó un poco las audiencias que luego heredó Sonsoles Ónega en su nuevo Ya son las Ocho, otro formato similar al de Ana Rosa Quintana que también pretendía ganar las tardes de la cadena en clara competencia a los concursos que se emiten en otros canales rivales a la misma hora y que dan pie a los informativos de la noche.

El tertuliano que ha acusado de esto al ex guardia civil no es otro que Miguel Frigenti. El colaborador ha asegurado a través de su cuenta de Twitter que, en su opinión, "el asunto huele muy mal". "La puesta en escena es evidente: no tiene ningún sentido (por muy contento que vayas) que hagas ciertas cosas en una fiesta repleta de periodistas salvo que que quieras que te graben para que tu mujer salga a la palestra. Me da pena porque es muy probable que el instrumento haya sido Alba Carrillo. Que la hayan utilizado para ponerse en primera línea. Nadie sabía quien era la mujer de Jorge Pérez y ahora ella se muestra encantada emplazando a sus seguidores a unas declaraciones en Instagram. El tufillo huele a kilómetros.", comienza diciendo el tertuliano.

"La mujer de Jorge lleva todo el día subiendo stories a su Instagram. Si no está disfrutando con la notoriedad que le aporta esta historia hace ver lo contrario. Da las gracias como si fuera una estrella de cine o una influencer de moda", zanja.

Además, según el reportero de sálvame, el pueblo de la mujer de Jorge Pérez ha cargado contra ella y "no la dejan en muy buen lugar", aseguran.